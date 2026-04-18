牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

▲錢可倫 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟開季戰績不如預期，包括牛棚戰力一開始就面臨考驗，後援防禦率4.34（截至今天賽前）是各隊最高。投手教練王建民坦言，季初少了吳俊偉、蔡齊哲與黃恩賜等3名主力，確實有影響，期待年輕投手竄出頭。

蔡齊哲已於4月14日歸隊，其餘兩人仍在調整中。王建民透露，黃恩賜、吳俊偉都已多次進牛棚練投；接下來兩人都將朝實戰邁進，但何時正式回歸一軍仍未有明確時間表，「現在就等他們手的狀況完全好，投手復原狀況原本就比較難預測。」

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在主力牛棚尚未完全到位的情況下，王建民直言，現階段必須仰賴年輕投手頂上，「現在就是變這些年輕人要去慢慢調整適應，讓他們可以更快進入一軍的狀況。」

談到近期牛棚亮點，他點名余謙的轉型收到效果。過去以先發為主的余謙，本季調整為後援角色，專注短局數發揮，「先前協助他先發，看起來是沒有辦法長時間專注在先發上，想說今年把他拉到牛棚，讓他在短局數可以發揮最大的效益，目前丟出來的感覺都還不錯。」余謙目前不僅負責單局，有時也會拉長至2至3局。

此外，陳冠穎與錢可倫的表現也獲得肯定。其中錢可倫是去年選秀第6指名新秀，今年4月10日首度升上一軍，目前出賽2場、投2.2局無失分，送出4次三振。

錢可倫的出手相當特別，王建民也說，確實一般投手不同，「出手會留比較久，打者不太好判斷。」整體節奏讓對手難以掌握時機，形成一定壓制效果。此外，他在場上的心態相當穩定，「感覺滿淡定，也不會怯場。」教練團認為這樣的特質，有助於他在關鍵時刻持續發揮。

★各隊牛棚防禦率、被打擊率