運動雲

>

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

▲錢可倫 。（圖／中信兄弟提供）

▲錢可倫 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟開季戰績不如預期，包括牛棚戰力一開始就面臨考驗，後援防禦率4.34（截至今天賽前）是各隊最高。投手教練王建民坦言，季初少了吳俊偉、蔡齊哲與黃恩賜等3名主力，確實有影響，期待年輕投手竄出頭。

蔡齊哲已於4月14日歸隊，其餘兩人仍在調整中。王建民透露，黃恩賜、吳俊偉都已多次進牛棚練投；接下來兩人都將朝實戰邁進，但何時正式回歸一軍仍未有明確時間表，「現在就等他們手的狀況完全好，投手復原狀況原本就比較難預測。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在主力牛棚尚未完全到位的情況下，王建民直言，現階段必須仰賴年輕投手頂上，「現在就是變這些年輕人要去慢慢調整適應，讓他們可以更快進入一軍的狀況。」

談到近期牛棚亮點，他點名余謙的轉型收到效果。過去以先發為主的余謙，本季調整為後援角色，專注短局數發揮，「先前協助他先發，看起來是沒有辦法長時間專注在先發上，想說今年把他拉到牛棚，讓他在短局數可以發揮最大的效益，目前丟出來的感覺都還不錯。」余謙目前不僅負責單局，有時也會拉長至2至3局。

此外，陳冠穎與錢可倫的表現也獲得肯定。其中錢可倫是去年選秀第6指名新秀，今年4月10日首度升上一軍，目前出賽2場、投2.2局無失分，送出4次三振。

錢可倫的出手相當特別，王建民也說，確實一般投手不同，「出手會留比較久，打者不太好判斷。」整體節奏讓對手難以掌握時機，形成一定壓制效果。此外，他在場上的心態相當穩定，「感覺滿淡定，也不會怯場。」教練團認為這樣的特質，有助於他在關鍵時刻持續發揮。

★各隊牛棚防禦率、被打擊率

球隊 防禦率 被打擊率
1.味全龍 1.96 0.233
2.樂天桃猿 3.14 0.269
3.台鋼雄鷹 3.57 0.236
4.統一獅 3.58 0.257
5.富邦悍將 3.93 0.284
6.中信兄弟 4.34 0.291
關鍵字： 中信兄弟牛棚戰力投手教練余謙錢可倫中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

【轉音也轉彎】武嶺過彎飆唱《一樣的月光》 天籟嗓音驚呆網

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

4李灝宇先發第8棒守三壘

5NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

最新新聞

1雲豹危機　龍頭戰績被夢想家逼平

2徐若熙上線！劉基鴻秒炸逆轉砲

3李東洺6.1局燃燒108球奪本季首勝

4林志傑引退後首戰拿7分　勇士奪3連勝

5王建民盼年輕戰力頂上　第6指名驚喜

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366