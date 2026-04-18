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李東洺6.1局燃燒108球奪本季首勝！張奕滿壘霸氣拆彈　悍將完封統一

▲李東洺。（圖／富邦悍將）

▲李東洺。（圖／富邦悍將）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將今天在主場迎戰統一獅，悍將先發由李東洺掛帥主投，繳出6.1局無失分的優質先發，搭配牛棚張奕滿壘「霸氣拆彈」與曾峻岳順利關門；打線方面則靠著首局孔念恩的高飛犧牲打敲下全場唯一分數，終場富邦悍將就以1比0完封統一獅，不僅順利終止近期的二連敗，李東洺也成功收下本季首勝。

一開局悍將打線就展現企圖心，開路先鋒張洺瑀率先敲出安打上壘，隨後靠著隊友推進，並把握機會藉由孔念恩的高飛犧牲打，幫助富邦悍將以1比0先馳得點。

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不過隨後雙方上演精彩的投手大戰，悍將打線受制於獅隊先發洋投獅帝芬的壓制，未能再越雷池一步。

統一獅此役始終缺乏適時一擊；4局上林子豪率先擊出三壘安打，攻佔得分大門口，但李東洺發揮十足韌性，讓蘇智傑擊出飛球出局，並接連三振掉潘傑楷與林培緯，力保不失分。

▲李東洺。（圖／富邦悍將）

比賽來到關鍵的7局上，獅隊再度展開反撲；潘傑楷選到四壞保送後，陳聖平敲出安打（個人近期連7戰安打），隨後張翔也補上安打。

面臨一出局滿壘的巨大危機，悍將果斷換投，由張奕登板接替李東洺，張奕展現強心臟，成功讓林泓弦打出雙殺打，化解獅隊該局可能的猛烈攻勢，成為本場比賽的一大轉捩點。

9局上，悍將推出終結者曾峻岳登板關門，雖然被近況火熱的陳聖平敲出單場第2支安打，但曾峻岳隨即飆出三振抓下最後一個出局數，順利守住1分領先，為比賽畫下句點。

此役悍將先發投手李東洺表現亮眼，主投6.1局狂燃108球，僅被敲出5支安打，送出5次三振、2次保送，力保無失分，順利奪下本季首勝。

獅隊先發獅帝芬同樣表現精彩，主投6局用104球，僅被敲3安，失掉1分（非自責分），另有4次三振與1次保送，可惜等不到隊友火力支援，悲情吞下敗投。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、富邦悍將

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