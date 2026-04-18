運動雲

>

江承諺空降防禦率王！魔鷹炸本季首轟　雄鷹6比1桃猿獨居龍頭

▲曾子祐、江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今以6比1擊敗樂天桃猿，先發投手江承諺繳出6局無失分好投，搭配牛棚聯手封鎖，讓桃猿僅有零星安打無法得分。打線方面則由吳念庭與高聖恩串聯攻勢，魔鷹8局轟出本季首轟，為勝利再添保險分。

雄鷹在3局下展開攻勢，紀慶然與高聖恩連續安打點燃攻勢，陳世嘉觸擊推進形成二、三壘有人，隨後靠對手暴投先馳得點，吳念庭再補上適時安打，單局攻下2分取得領先。4局下高聖恩在得點圈敲安再添1分，5局下陳文杰上壘後盜上二壘，並利用對方連續暴投回本壘得分，前5局打完已建立5比0優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天先發投手艾菩樂此役主投7局，被敲7支安打，另有2次四死球、2次三振，但出現3次暴投，失掉5分（4分自責），承擔敗投。捕手張閔勛在前段比賽未能有效阻殺跑者，台鋼多次發動盜壘成功，6局下教練團將他換下，改由宋嘉翔接替蹲捕。

8局下，魔鷹鎖定球路轟出右外野陽春砲，不僅為個人本季首轟，也將比分拉開至6比0，為比賽定調。

投手方面，江承諺主投6局僅被敲3安，投出2次三振、3次保送，無失分退場，連續無失分場次推進至14場，防禦率降至0.50，暫居聯盟防禦率榜首，並收下本季第2勝。陳宇宏、王躍霖、陳柏清與李欣穎接力登板，合力封鎖對手。台鋼贏下這一場比賽，9勝1和5敗獨居龍頭。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹樂天桃猿江承諺完封勝棒球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

4李灝宇先發第8棒守三壘

5NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

最新新聞

1雲豹危機　龍頭戰績被夢想家逼平

2徐若熙上線！劉基鴻秒炸逆轉砲

3李東洺6.1局燃燒108球奪本季首勝

4林志傑引退後首戰拿7分　勇士奪3連勝

5王建民盼年輕戰力頂上　第6指名驚喜

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366