江承諺空降防禦率王！魔鷹炸本季首轟　雄鷹6比1桃猿獨居龍頭





▲江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今以6比1擊敗樂天桃猿，先發投手江承諺繳出6局無失分好投，搭配牛棚聯手封鎖，讓桃猿僅有零星安打無法得分。打線方面則由吳念庭與高聖恩串聯攻勢，魔鷹8局轟出本季首轟，為勝利再添保險分。

雄鷹在3局下展開攻勢，紀慶然與高聖恩連續安打點燃攻勢，陳世嘉觸擊推進形成二、三壘有人，隨後靠對手暴投先馳得點，吳念庭再補上適時安打，單局攻下2分取得領先。4局下高聖恩在得點圈敲安再添1分，5局下陳文杰上壘後盜上二壘，並利用對方連續暴投回本壘得分，前5局打完已建立5比0優勢。

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樂天先發投手艾菩樂此役主投7局，被敲7支安打，另有2次四死球、2次三振，但出現3次暴投，失掉5分（4分自責），承擔敗投。捕手張閔勛在前段比賽未能有效阻殺跑者，台鋼多次發動盜壘成功，6局下教練團將他換下，改由宋嘉翔接替蹲捕。

8局下，魔鷹鎖定球路轟出右外野陽春砲，不僅為個人本季首轟，也將比分拉開至6比0，為比賽定調。

投手方面，江承諺主投6局僅被敲3安，投出2次三振、3次保送，無失分退場，連續無失分場次推進至14場，防禦率降至0.50，暫居聯盟防禦率榜首，並收下本季第2勝。陳宇宏、王躍霖、陳柏清與李欣穎接力登板，合力封鎖對手。台鋼贏下這一場比賽，9勝1和5敗獨居龍頭。