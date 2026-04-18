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郭天信破紀錄拔壘包卡住笑喊抱歉！新莊「乖乖沒跑」有原因

記者王真魚／台北報導

味全龍外野手郭天信昨日對中信兄弟以連續22次盜壘成功改寫中職高懸多年紀錄，他今天賽前坦言一開始並不知道自己正朝紀錄邁進，直到記者提醒才驚覺狀況。有趣的是，他在前一場作客新莊對富邦悍將時反而「乖乖不跑」，背後原因除了戰術判斷，賽前練習還出現「心理戰」。

郭天信直言，自己並不會特別去想紀錄這件事，「想了就會被抓到了。」對他來說，上場就是專注做好當下該做的事，因此即便外界早已開始關注他的連續盜壘成功場次，他仍維持一貫節奏，沒有刻意把心思放在數字上。

不過他透露，其實自己一直都有想跑，只是在等比較適合的時機。尤其前一場在新莊對富邦悍將之戰，明明有機會發動盜壘，最後卻選擇按兵不動，背後其實有原因。

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這件事原本還有點猶豫能不能講，郭天信後來才鬆口表示，富邦其實早就知道他有機會挑戰紀錄。由於一旦破紀錄，場上可能會出現拔壘包、比賽短暫暫停等狀況，因此主場球隊會先被知會，「他們有在提防，因為他們主場，所以會知道。」

不只如此，郭天信還觀察到富邦連賽前練習都帶點「心理戰」意味。他笑說，當時自己在外面熱身時，就聽到對方在練習傳球時刻意大聲喊話，「國宸好像有看到我，就在那邊喊『不行喔，你們這樣抓不到天信喔！』」這些細節也讓他明顯感受到，自己一旦上壘，對手的注意力會放在他身上。

「就比較乖一點。」郭天信笑著形容當時的心態。他坦言，上壘後感覺到對方真的在注意，因此不會硬衝；加上當天臨場判斷投、捕組合都不算好對付，最後決定先不跑，「主要還是會看投手跟捕手是誰，才去做決定，那天剛好都比較不好對付，所以就沒有跑。」

談到近年盜壘成功率明顯提升，郭天信認同總教練葉君璋所說，盜壘要成功除了天生速度，另一個關鍵就是「頭腦」。他自嘲，前幾年剛進職棒時，其實比較像是「為了跑而跑」，沒有真正去分析戰況、好球數，甚至投手與捕手的特性，「以前我自己感覺是沒有在用腦袋。」

郭天信表示，這一兩年自己開始更在意細節，也更重視判斷時機，而不是單純憑感覺起跑，希望成功率能提高至8成。他也提到，現在自己更想做的是透過壘上施壓，讓投手頻繁牽制、分心，進而替後面打者製造更好的攻擊機會。

至於破紀錄當下拔起壘包的畫面，郭天信也笑說，自己其實有點手忙腳亂，壘包一度卡住，還浪費了些時間，害那局最後沒得分，讓他忍不住連聲道歉。不過他坦言，雖然一開始根本不知道自己正在挑戰這項紀錄，但能夠完成仍然很開心，「有這個機會可以破這個紀錄，還是滿開心的。」

▲郭天信。（圖／味全龍）

▲郭天信。（圖／味全龍）

關鍵字： 郭天信盜壘紀錄中職心理戰味全龍中職

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