▲松以勒冠軍戰一夫當關 桃園市奪LLB次青少棒臺灣代表權。（圖／大會）



記者胡冠辰／綜合報導

115年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，桃園市松以勒一夫當關，不只先發6.2局只掉1分，還在3局下自己敲回勝利打點，用實至名歸的表現帶回MVP大獎，靠著他的投打發揮，桃園市終場以3比1贏下臺中市，也奪取臺灣代表權，將在6月底前往南韓征戰LLB次青少棒亞太區賽事，續拚美國世界賽門票。

桃園市新明國中和臺中市中山國中在冠軍戰上演強強對話，前2局雙方都曾留下滿壘的殘壘，只能以1比1維持平手僵局，直到3局下，松以勒把握一、二壘有人的契機，用清壘的二壘安打一棒定江山。

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松以勒剛好就是桃園市先發投手，他不只為自己打下勝投，棒打的臺中市先發投手黃力垣，還剛好是2年前同在中華隊一起帶回世界軟式少棒賽冠軍的隊友，當時擔任捕手的他，今天對上昔日投手搭檔2打席都敲安，笑說不能心軟，「有特別攻擊他的變化球，因為比較慢、比較好打。」

松以勒沒有浪費自給自足的火力支援，一路投到7局上，在達標球數上限後退場，總共用98球完成6.2局，只讓臺中市敲出2支安打，有3個四壞球保送，其中在2局上保送首名打者付出代價造成失分，另送出3次三振。

「今天對打擊比較滿意，投球部分前2局有點亂流，但打擊是我想要的表現。」松以勒如此說道；少棒時期是主戰捕手的他，在來到新明國中後聽從教練安排增加投手身份，如今已經能在場上拿出自信，扛起重要戰役。

桃園市總教練黃湋志指出，當初希望隊上再增加一名投手，看中松以勒球速不錯，所以加以訓練，換來今日的贏球功臣，「今天他投球帶來很大的安定感，前2局前腳有點沒踩好，經過適應之後，只差1個人次完投。」

上屆中斷連續11年闖進4強的傳統後，桃園市今年5戰全勝登頂封王，用隊史第9冠實現開打之前重返榮耀的宣言，黃湋志表示看得出子弟兵的拚勁，「他們每一場都想要贏球。」

松以勒開心繼少棒之後，又可以出國比賽，他希望能一路打到世界賽，多學習國外球風，「想看美國的，因為每個球員都很有爆發力，訓練方式也跟臺灣很不一樣。」