政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

▲跨季73連勝到手，政大男籃距離6連霸只差最後一步。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

UBA男籃「無敵艦隊」政治大學，18日晚間在114學年度UBA大專籃球聯賽4強戰交手台灣藝大，即便台藝大前3節緊咬比分不放，但末節政大強化防守帶動轉換快攻，最終政大仍以86比59輕鬆贏球，「跨季73連勝」到手，距離衛冕冠軍6連霸也僅差一步。

過去5季都在UBA拿下男籃冠軍殊榮，政大本季依舊以不敗傲人之勢挺進最終4強，此戰賽前已經寫下跨季72連勝。至於台藝大上次闖入UBA男籃4強，已經是102學年度，該屆球隊也順利奪冠，不過此次也是隊史首度前進台北小巨蛋。

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此戰台藝大展現強大韌性，前3節一路緊咬政大不放，一度僅有6分落後，不過第3節末段政大開始加強防守能量，此節打完拉開12分領先優勢。

末節政大開始發揮招牌轉換快攻，順利將領先拉開超過20分，最終以27分之差輕鬆贏球，跨季73連勝到手。

賽後政大總教練陳子威表示，「台藝大是很有競爭力的球隊，加上小葛教練（葛記豪）在去年暑假也和我在世大運合作，他很了解我，我也很了解他們的幾位球員，因此在場上有點像是見招拆招。」

不過陳子威也強調，「我們還是有打出應該有的內容與水準，上半場包括林恩宇在內的第二梯隊，帶給球隊滿滿的防守能量，因此最後關頭主力陣容上場，就會有比較好的命中率展現。」

陳子威表示，「下半場就是贏在防守，希望明天還能有同樣的執行力，壓力是我們自己選擇的，就是努力承擔、享受並且成長，專注在每一個play，冠軍是留給拚命的人。」

此戰政大以謝昀達15分最高，林子皓拿下14分，球隊一哥宋昕澔9分、7籃板、4助攻，林恩宇9分、3籃板、2助攻、5抄截，波波卡12分、16籃板。台藝大方面，王威翔拿下14分、5籃板、3助攻，徐堂琪也有14分進帳。