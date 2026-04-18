林安可棒打火腿王牌伊藤大海！近6戰4長打　西武遭火腿逆轉吞敗





▲林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

日職西武獅今（18日）在北海道Es Con Field續戰日本北海道火腿鬥士，台灣好手林安可擔任先發第4棒、指定打擊，4打數敲出1支二壘安打、跑回1分，近6場已有4場出現長打，手感持續升溫。不過西武在領先情況下遭對手逆轉，終場以3比5吞敗。

林安可此役面對火腿王牌投手伊藤大海，前兩打席分別擊出三壘飛球與內野滾地球出局，未能形成攻勢。直到6局上，西武打線終於突破封鎖，小島大河先敲安上壘後，林安可鎖定球路掃出右外野二壘安打，帶動球隊攻勢，隨後山村崇嘉適時安打，一舉送回2分，林安可也跑回本壘，幫助球隊先馳得點。

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不過火腿在下半局隨即展開反擊，靠著水谷瞬的逆轉二壘安打與清宮幸太郎的關鍵三壘打在內，在6局局灌進5分，一舉扭轉戰局。西武雖在9局上再追回1分，但仍無力回天。

林安可此戰4打數1安打，貢獻1得分。自本月12日敲出生涯首轟後，近6場比賽累計5安，其中4支為長打，打擊率為2成19。

伊藤大海本場先發主投6局，被敲8支安打失2分，送出4次三振，拿下本季第2勝。