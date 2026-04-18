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王建民曝余謙轉中繼原因：盼發揮最大效益　平野揭壓制關鍵

▲余謙 。（圖／中信兄弟提供）

▲余謙 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟投手余謙本季轉任中繼角色，至今在一軍出賽7場皆為後援，累計投9局、防禦率2.00，整體內容穩定。總教練平野惠一與投手教練王建民皆給予正面評價，期待這段歷練能成為未來回歸先發的重要養分。

平野表示，讓余謙從中繼出發，主要是希望他能在不同角色中累積經驗，「希望他能從中得到一些提示或體會，轉化成對自己投球有幫助的經驗。整體來看是很正面的，也覺得他有展現出不錯的內容。」

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進一步觀察場上表現，平野指出余謙目前對打者具有壓制效果，「現在對手打者其實很難抓到他的節奏，也不太容易掌握球的軌跡，看起來沒有辦法做出很強的揮擊，這樣的表現能不能持續下去，是接下來要觀察的重點。」

對於未來回到先發的可能性，平野並未設限，「接下來怎麼發展、這些經驗是否能幫助他朝先發邁進，目前都讓人很期待。」他強調余謙仍具備高度潛力，「他是一個擁有很多可能性的投手。」

投手教練王建民則指出，余謙過去以先發為主，但在長局數專注度上仍有課題，因此本季決定先讓他轉往牛棚，「希望他在短局數中，可以發揮最大的效益，目前為止，丟出來的感覺都還不錯，整體是往好的方向走。」

關鍵字： 余謙中信兄弟中繼投手平野惠一王建民中職

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