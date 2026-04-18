三上悠亞又來應援！　蔣淯安15分4籃板6助攻率夢想家33分大勝

▲夢想家蔣淯安領軍33分之差打爆戰神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家18日迎接本周主場2連戰，此戰日本人氣女星三上悠亞再度現身擔任啦啦隊應援，夢想家也展現強大團隊戰力，全場4人得分達雙位數。而對手台北台新戰神此戰僅有恩多「單洋將」應戰，整體實力大打折扣，最終夢想家在4人得分上雙，蔣淯安貢獻15分、4籃板、6助攻，夢想家以99比66贏球拿下2連勝。

下半季戰力持續狂飆，夢想家目前仍保有爭取例行賽龍頭機會，今日面對戰神來訪，戰神此戰包括雷蒙恩、丁聖儒兩大國手級先發，以及威力斯、梅克兩名主力洋將都高掛免戰牌，新秀謝銘駿則獲得機會站上先發。

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▲人氣女神三上悠亞再度為夢想家主場應援。（圖／TPBL職籃提供）

開賽戰神打來有板有眼，首節靠著恩多拿下9分，謝銘駿也有7分進帳，戰神還以27比24取得領先。

但次節開始，地主夢想家上緊發條，霍爾曼單節獨拿11分，加上蔣淯安、張宗憲都有出色發揮，反觀戰神則是找不到準星，單節團隊僅有14分進帳。半場打完夢想家反以55比41取得雙位數領先。

▲戰神謝銘駿此戰先發繳出好表現。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，戰神進攻端持續低迷，夢想家則是主力陣容持續搶分，末節夢想家大量出清板凳陣容，但戰神進攻端依舊沒有起色，單節僅有9分進帳，最終夢想家以33分之差痛宰戰神。

夢想家此戰以霍爾曼拿下19分、10籃板最佳，班提爾17分、8籃板，當家主控蔣淯安15分、4籃板、6助攻。馬建豪此戰傷癒復出拿下4分、3籃板。戰神方面，此戰新秀謝銘駿先發繳出14分、3籃板、4助攻，恩多16分、15籃板。

▲日前在中華男籃國際賽受傷的馬建豪，也傷癒歸隊效力。（圖／TPBL職籃提供）