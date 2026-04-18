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黎克今先發補缺口！是否固定看這場　平野曝還有3人在競爭

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今對戰味全龍由洋投黎克掛帥先發，總教練平野惠一賽前說明，此次安排主要仍是因應輪值空缺，「就是跟輪值有關」。至於接下來是否會讓他固定先發，會看這一場表現再做決定。

黎克本季出賽4場，其中2場先發，累計投13局，被敲20支安打、包含3轟，失12分（11分責失），送出14次三振、8次保送，防禦率7.62，被打擊率0.351，每局被上壘率2.153，目前戰績0勝2敗，尚未開張勝投。

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平野進一步指出，從正面角度來看，黎克上一場對樂天雖是中繼登板，但實際吃下4局，「等於是變相的先發」，內容也讓教練團看到調整方向，「他開始有抓到怎麼樣去壓制打者的方式，所以想讓他再挑戰一次先發。」

對於黎克在短時間內連續登板仍能吃下長局數，平野直言印象深刻，「前一次登板後只休一天，又能再投4局，這其實讓大家都滿驚訝的。」他進一步表示，「我覺得他是一個很強悍的投手，他也是拚了全力在投。」

未來定位是否固定先發，或在中繼與先發之間調整，平野並未給出明確答案，「就看今天的結果來決定。」

此外，對於洋投整體戰力是否有異動可能，平野鬆口表示，「不是沒有可能。」他強調洋將最重要的仍是成績，「我們需要的是能幫助球隊贏球的投手。」

至於二軍是否有勝出的人選，他則保守表示「現在還不能說，因為還有人在競爭，現在有三個人在爭這個位置。」目前兄弟二軍尚有德保拉、馬奎爾、陶樂等洋投待命。

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職中信兄弟黎克先發投手洋將競爭平野惠一

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