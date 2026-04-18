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打出UBA最美麗的籃球！　世新主帥林紀妏提「勇敢理論」感人

▲世新女籃邱詠鈴、蔡佑蓮、游沁樺、林紀妏，中信學院邱群琋。（圖／大專體總提供）

▲世新女籃主帥林紀妏提「勇敢理論」，稱要當球員最堅強後盾。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，18日在台北小巨蛋正式開打，世新女籃上演精彩逆轉，以85比74撂倒中信學院，相隔1年成功重返UBA女籃冠軍賽。賽後世新主帥林紀妏表示，「希望球員勇敢，不是不害怕，而是即便害怕、恐懼仍然站在賽場上。」另外，林紀妏也強調，「希望打出世新女籃永不放棄的精神，呈現UBA最美麗籃球的樣子！」

世新女籃克服上半場落後頹勢，在3、4節展現強大防守能量，最終以11分之差取得勝利。

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總教練林紀妏表示，「身為教練，我希望我是一個陪伴、鼓勵者的角色。賽前球員介紹時，邱詠鈴和蔡佑蓮就飄到我身邊，跟我說他們好緊張，但我就是告訴她們，我會站在她們後面，做她們最強的後盾。」

林紀妏表示，「球員站上舞台展現自己，會害怕是非常正常的事。叫妳們勇敢並不是叫妳們不害怕，而是就算知道是很可怕，會讓妳很恐懼，但你還是站在上面，勇敢的為球隊拼搏每一分每一秒，這是我能夠給球員們的。」

明天將挺進本屆冠軍賽，林紀妏也強調，「希望能展現世新不放棄的精神，攻守兩端都互相幫忙，呈現UBA最美麗籃球的樣子。」

▲世新女籃邱詠鈴、蔡佑蓮、游沁樺、林紀妏，中信學院邱群琋。（圖／大專體總提供）

▲世新女籃重返UBA女籃總冠軍賽。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA女籃世新林紀妏中信

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