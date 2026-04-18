勝騎士自己按PitchCom「第一次就很喜歡」　黎克今天也自己來





▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟洋投勝騎士本季主要是自己按PitchCom配球，將主導權掌握在自己手中。另外，投手教練王建民賽前透露，今天的先發投手黎克也將採取類似方式，此役主要搭配捕手為高宇杰。

勝騎士表示，一開始只是單純詢問是否能嘗試使用PitchCom自行配球，「第一次用就很喜歡，也很適合我，讓我在場上可以更專注。」

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他進一步透露，有時甚至在打者還沒站上打擊區前，就已經決定好球種，「這就是個人偏好，第一次用就覺得不錯，就繼續用下去。」

記者問及是否像在「打電動」？勝騎士笑言完全不同，「電玩失敗可以重來，但比賽沒有第二次機會。」他認為這樣的方式能減少反覆確認暗號的時間，「確實會讓節奏變快，也比較照著我自己的節奏在走。」

勝騎士主要把PitchCom放在腰間位置，「我覺得這樣最快、最方便，如果需要遮掩，就用手套擋住就好。」

對於洋將主導配球，王建民表示，勝騎士本身就屬於「很有自己想法」的投手，「他自己想要投什麼球，就自己按PitchCom，這樣可以減少跟捕手來回溝通的時間。」他也強調，並非完全沒有溝通，而是讓整體節奏更流暢，「溝通還是有，只是時間會短一點。」

在今年投球計時又縮短的狀況下，節奏掌控相當重要。王建民指出，透過投手自行配球，有助於應對時間壓力，「現在秒數縮短，用這種方式可以讓節奏更快一點。」他進一步透露，黎克今天先發，也會嘗試自行配球，「單純換個方式，讓他依當天狀況，自己去配看看。」