運動雲

>

勝騎士自己按PitchCom「第一次就很喜歡」　黎克今天也自己來

▲▼勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟洋投勝騎士本季主要是自己按PitchCom配球，將主導權掌握在自己手中。另外，投手教練王建民賽前透露，今天的先發投手黎克也將採取類似方式，此役主要搭配捕手為高宇杰。

勝騎士表示，一開始只是單純詢問是否能嘗試使用PitchCom自行配球，「第一次用就很喜歡，也很適合我，讓我在場上可以更專注。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步透露，有時甚至在打者還沒站上打擊區前，就已經決定好球種，「這就是個人偏好，第一次用就覺得不錯，就繼續用下去。」

記者問及是否像在「打電動」？勝騎士笑言完全不同，「電玩失敗可以重來，但比賽沒有第二次機會。」他認為這樣的方式能減少反覆確認暗號的時間，「確實會讓節奏變快，也比較照著我自己的節奏在走。」

勝騎士主要把PitchCom放在腰間位置，「我覺得這樣最快、最方便，如果需要遮掩，就用手套擋住就好。」

對於洋將主導配球，王建民表示，勝騎士本身就屬於「很有自己想法」的投手，「他自己想要投什麼球，就自己按PitchCom，這樣可以減少跟捕手來回溝通的時間。」他也強調，並非完全沒有溝通，而是讓整體節奏更流暢，「溝通還是有，只是時間會短一點。」

在今年投球計時又縮短的狀況下，節奏掌控相當重要。王建民指出，透過投手自行配球，有助於應對時間壓力，「現在秒數縮短，用這種方式可以讓節奏更快一點。」他進一步透露，黎克今天先發，也會嘗試自行配球，「單純換個方式，讓他依當天狀況，自己去配看看。」

關鍵字： 中職中信兄弟勝騎士自主配球PitchCom王建民

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

【地瓜球闆娘封奶了】大甲人氣老闆娘喊：不想再穿那麼少　粉絲直呼可惜

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3李灝宇先發第8棒守三壘

4NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

5徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

最新新聞

1獅年輕野手起伏大不苛責

2黎克今先發補缺口！是否固定就看這場

3洋基王牌柯爾復健賽最快96英里

4打出UBA最美麗籃球　林紀妏提勇敢理論

5勝騎士解密為何自己配球　黎克今跟進

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366