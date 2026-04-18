賽後爆吐一波！　邱詠鈴小巨蛋狂砍26分助世新女籃挺進冠軍戰

▲世新女籃邱詠鈴砍26分，但賽後卻是爆吐一波。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，18日在台北小巨蛋點燃4強戰火，女子組中信學院vs.世新大學之戰世新雖然上半場居於落後，但下半場防守強度提升，帶動團隊攻勢逆轉以85比74贏球，挺進本屆女籃冠軍賽。全場砍下26分、2籃板、4助攻的世新後衛邱詠鈴賽後「爆吐」一波，但她強調並無大礙，隊友游沁樺則虧她太緊張。

世新、中信再度於本屆UBA女子4強戰狹路相逢，過去兩隊多名球員都隸屬世新女籃5連霸冠軍班底，包括目前仍在世新陣營效力的邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮，以及中信的王牌砍將邱群琋，都是當年世新冠軍班底成員。

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不過兩派人馬各奔東西後，此次UBA女籃4強戰再度對決，世新克服上半場落後頹勢，3、4節合計僅讓對手拿下28分，成功逆轉搶下冠軍戰門票。

世新女籃主力後衛，全場砍下26分、2籃板、4助攻、1抄截的邱詠鈴，在賽後記者會開始前就抱著垃圾桶「爆吐」一波，她透露身體沒有狀況，可能就是太累，請大家不用擔心。

隊友游沁樺則虧說，「有看到邱詠鈴爆吐，我覺得她可能是太興奮了！」

總教練林紀妏強調，「身為一個教練，我能夠做的就是不管在球場、技術以及訓練上，都成為球員最堅強的依靠，今天是靠團隊合作拿下了勝利，我為球員們感到非常驕傲。」