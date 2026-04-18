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勝騎士坦言昨役肚子不舒服：有點像胃酸　牽制3次沒忘記規則

▲勝騎士。（圖／中信兄弟）

▲勝騎士。（圖／中信兄弟）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟17日作客天母以5比3逆轉擊敗味全龍，先發洋投勝騎士主投6局失2分，用72球完成任務，繳出優質先發。賽後總教練平野惠一透露，他其實帶著身體不適登板，仍咬牙撐完比賽，展現職業態度。勝騎士今受訪時坦言，確實出現身體狀況，「對，我肚子有一點不舒服，有點像胃酸、灼熱的感覺。」

儘管不舒服，勝騎士仍繳出6局優質先發，「但這就是我的工作，就像其他人一樣，就算身體不舒服，還是會上場把工作完成。」他表示這樣的情況並不常見，「沒有，應該是第一次。」至於今天狀況則已稍微好轉，「有比較好一點。」

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談到帶著不適登板的心境，勝騎士強調自己並未因此分心，「我其實沒有去想這件事，就是照平常一樣準備，執行我的投球計畫而已。」他指出，比賽過程中一度忽略身體狀況，「後面確實變得比較嚴重，大概從第3、4局開始就有加劇的感覺。」

比賽中另一焦點出現在5局下，郭天信安打上壘後，勝騎士連續3次牽制一壘遭判投手犯規，讓跑者直接進佔二壘。對此他澄清並非忘記規則，「我沒有忘記，那是一種要傳達的訊號，讓對手知道我們願意做三次牽制，我也覺得是有機會。」

至於過去牽制經驗，他笑說印象模糊，「應該有成功過一、兩次，但不太記得了。」

關鍵字： 中職中信兄弟勝騎士味全龍棒球逆轉勝

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