日本職棒緊急強化「裁判防護」　主審戴安全帽執法！

▲日本職棒裁判川上拓斗在比賽過程中遭揮棒脫手的球棒擊中頭部。（圖／截自X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據日媒《Daily Sports》報導，日本職棒緊急強化裁判安全措施，台灣時間18日阪神虎對中日龍之戰，主審罕見配戴安全帽執法，同日進行日場比賽的其他3座球場，也同步採取相同防護措施。

此舉與日前發生的裁判受傷事件有關，16日東京養樂多燕子對橫濱DeNA海灣之星之戰中，裁判川上拓斗在比賽過程中遭揮棒脫手的球棒擊中頭部、當場倒地，經送醫後接受緊急手術，目前仍在加護病房治療，聯盟對此高度重視，迅速啟動應變機制。

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日職也發表聲明指出，「我們將此視為重大事件，將與相關單位合作，儘速檢討裁判安全確保措施，包括頭部防護在內的防護方式。」並補充，「衷心祈願川上裁判能早日康復。」

日媒《Daily Sports》指出，從今日比賽現場可見，主審改以安全帽取代傳統裝備執法，顯示聯盟在短時間內已採取初步行動，未來是否進一步制度化相關防護措施，或導入更完善的安全規範，仍有待後續觀察。