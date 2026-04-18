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中信邱群琋狂轟30分白搭　世新女籃大逆轉勇闖UBA女籃冠軍戰

▲世新女籃邱詠鈴、蔡佑蓮、游沁樺、林紀妏，中信學院邱群琋。（圖／大專體總提供）

▲世新女籃相隔一季，重返UBA女籃冠軍賽。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，18日在台北小巨蛋點燃男、女4強戰火，女子組4強戰由中信學院vs.世新大學打頭陣。中信當家砍將邱群琋全場狂轟30分、6籃板、3助攻、4抄截表現亮眼，但上半場落後6分的世新女籃，下半場全力反撲，最終在邱詠鈴轟下26分、4助攻，游沁樺也拿下14分、11籃板，蔡佑蓮16分、14籃板、5助攻攜手合作下，世新逆轉85比74贏球，挺進本屆UBA女籃冠軍賽。

UBA大專籃球聯賽4強此次再度於小巨蛋開打，中信與世新這兩支淵源頗深的隊伍，再度於4強戰狹路相逢，上半場中信學院靠著邱群琋獨拿20分，幫助球隊以46比39取得領先。

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▲世新女籃邱詠鈴、蔡佑蓮、游沁樺、林紀妏，中信學院邱群琋。（圖／大專體總提供）

▲世新女籃蔡佑蓮此戰寫下16分、14籃板、12助攻的「另類大三元」。（圖／大專體總提供）

但下半場世新女籃開啟反撲，防守強度加壓讓中信學院攻勢開始受阻，連兩節得分僅有12分、16分，最終世新在邱詠鈴轟下26分、4助攻，蔡佑蓮16分、14籃板、5助攻，游沁樺也拿下14分、11籃板，全隊共4人得分上雙的優勢火力下，以11分之差贏球，取得晉級冠軍戰門票。

賽後世新女籃主帥林紀妏表示，「面對中信的全場包夾，我們備戰演練了很久，到了下半場開始找到比賽節奏，防守端有好的表現，加上對手體力有所下滑，才能拿下這場勝利，我為球員感到驕傲。」

搞砸領先優勢吞敗的中信學院方面，全場轟下30分的邱群琋無奈表示，「團隊的節奏控制、出手選擇都是下半場造成落後的關鍵，還有防守端都要調整。」

▲世新女籃邱詠鈴、蔡佑蓮、游沁樺、林紀妏，中信學院邱群琋。（圖／大專體總提供）

▲中信學院邱群琋轟下30分，但仍遭世新女籃逆轉。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA小巨蛋4強戰世新中信邱群琋游沁樺邱詠鈴蔡佑蓮女籃

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