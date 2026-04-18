道奇葛拉斯諾不畏低溫7局好投　認為極寒反而「更有利投手」

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間18日作客科羅拉多洛磯，在氣溫僅約1度的嚴寒環境下，以7比1拿下勝利，收下4連勝，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局僅被敲2安、失1分，成功拿下本季第2勝，成為球隊致勝關鍵。

此役在降雪後進行，球場一度覆蓋積雪，經長時間清理才順利開打，開賽時氣溫創下道奇隊史最低紀錄，對球員形成不小考驗。不過葛拉斯諾卻展現極佳適應能力，前3局完全壓制對手未被敲安，即使第4局因二壘安打與滾地球失掉1分，仍迅速穩住節奏，將失分控制在最低。

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賽後談及極寒環境，葛拉斯諾表示，「其實沒有覺得特別冷，整體感覺還不錯，雖然每一局狀態有些差異，但整體來說是好的。」他笑說，「像這樣寒冷的比賽，其實打者應該比我更冷，所以反而對投手有利，結果也確實不錯。」

葛拉斯諾接著透露，「我本來就是體溫比較高、容易流汗的體質，所以這種天氣反而剛剛好，今天幾乎沒感覺到寒冷，也沒有流太多汗，甚至可以說接近舒服。」

葛拉斯諾本季前4場先發拿下2勝0敗、防禦率3.24，整體表現穩定，對此他分析表示，「今年和去年相比感覺差很多，去年嘗試做很多改變，反而有點失去原本的自己，當你對長期建立的投球風格做出太大調整時，難免會產生違和感。」

他接著指出，「但今年我找回了原本的風格，能更自然、更有運動感地投球，也不需要再刻意去『找回正常投球的感覺』，因此能更專注在應該專注的事情上。」