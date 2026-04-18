運動雲

>

道奇葛拉斯諾不畏低溫7局好投　認為極寒反而「更有利投手」

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間18日作客科羅拉多洛磯，在氣溫僅約1度的嚴寒環境下，以7比1拿下勝利，收下4連勝，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局僅被敲2安、失1分，成功拿下本季第2勝，成為球隊致勝關鍵。

此役在降雪後進行，球場一度覆蓋積雪，經長時間清理才順利開打，開賽時氣溫創下道奇隊史最低紀錄，對球員形成不小考驗。不過葛拉斯諾卻展現極佳適應能力，前3局完全壓制對手未被敲安，即使第4局因二壘安打與滾地球失掉1分，仍迅速穩住節奏，將失分控制在最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談及極寒環境，葛拉斯諾表示，「其實沒有覺得特別冷，整體感覺還不錯，雖然每一局狀態有些差異，但整體來說是好的。」他笑說，「像這樣寒冷的比賽，其實打者應該比我更冷，所以反而對投手有利，結果也確實不錯。」

葛拉斯諾接著透露，「我本來就是體溫比較高、容易流汗的體質，所以這種天氣反而剛剛好，今天幾乎沒感覺到寒冷，也沒有流太多汗，甚至可以說接近舒服。」

葛拉斯諾本季前4場先發拿下2勝0敗、防禦率3.24，整體表現穩定，對此他分析表示，「今年和去年相比感覺差很多，去年嘗試做很多改變，反而有點失去原本的自己，當你對長期建立的投球風格做出太大調整時，難免會產生違和感。」

他接著指出，「但今年我找回了原本的風格，能更自然、更有運動感地投球，也不需要再刻意去『找回正常投球的感覺』，因此能更專注在應該專注的事情上。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇葛拉斯諾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

【人呢？】粉紅超跑全速衝刺　溪湖鎮長遭海放不見車尾燈

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3李灝宇先發第8棒守三壘

4NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

5徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

最新新聞

1黎克今先發補缺口！是否固定就看這場

2洋基王牌柯爾復健賽最快96英里

3打出UBA最美麗籃球　林紀妏提勇敢理論

4勝騎士解密為何自己配球　黎克今跟進

5日職強化「裁判防護」戴安全帽執法

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366