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郭天信連22盜破紀錄　葉君璋點關鍵：速度之外更重要是「腦袋」

▲郭天信。（圖／味全龍）

▲郭天信。（圖／味全龍）

記者王真魚／台北報導

味全龍外野手郭天信昨日在天母球場開路先鋒，首局敲安後隨即發動盜壘成功，達成跨季連續22次盜壘成功，改寫中華職棒紀錄，個人生涯累計盜壘數也推進至90盜。總教練葉君璋點出關鍵，直言「盜壘除了速度之外，更重要的是腦袋。」

郭天信自去年5月23日後未再出現盜壘失敗，連續22次成功，打破由陳瑞振在1998至1999年間締造的21次紀錄，相隔26年再被改寫。完成紀錄當下，比賽一度暫停，郭天信也將二壘壘包拆下，交由球團保存這歷史性一刻。

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談到子弟兵的表現，葉君璋表示，「盜壘這件事情，除了速度之外，就是『腦袋』，這兩個是蠻重要的因素。」他坦言，要達成連續22次成功並不容易，「兩個條件都要具備。」

所謂的「腦袋」，葉君璋解釋就是對時機的判斷，「什麼時候有機會、什麼時候該跑。有些人跑得快，但失敗率很高，那就是純粹靠天分；但如果要把失敗率壓低，就一定要靠判斷。」

對於外界關注盜壘環境是否改變，葉君璋認為未來反而更困難，「以前有一段時間確實比較好跑，因為投手節奏慢，但現在即使壘包加大，大家也會更注意。」至於牽制次數限制，他則直言影響不大，「像昨天勝騎士牽制了三次，我覺得那不是關鍵，重點還是要去適應現在的條件。」

葉君璋進一步透露，郭天信上壘都是「開綠燈」，讓他自己去感覺什麼時候跑。他補充，隊上幾名主力跑者都是經過長時間累積，「天信、凱威這些球員，都是從失敗中得到很多經驗，慢慢把成功率提升上來。」

關鍵字： 郭天信味全龍盜壘紀錄中華職棒葉君璋

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