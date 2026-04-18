洋基王牌回來了！柯爾2A復健賽投4.1局　最快96英里

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）18日在2A復健賽先發登板，全場投4.1局，耗費44球其中36球是好球，失3分，最快球速來到96英里；這也是他自2024年10月30日世界大賽第5戰後，睽違534天再度在正式比賽中接受完整強度測試。

雖然柯爾上個月曾在春訓短暫出賽2場、合計投2.2局，但這一戰才真正被視為他回歸洋基先發輪值前的首次實戰考驗；對洋基球迷來說，這場復健賽無疑是一道久違的希望曙光。

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柯爾首局完全以速球應戰，面對3名打者全數解決，該局僅用14球，其中12球投進好球帶，還送出1次三振；第2局他狀況略有起伏，先後投出保送、被敲二壘安打，接著挨了一發3分砲，這也是他此役唯一掉分的一局。

不過自第3局起，柯爾逐漸找回節奏，開始加入變化球搭配，投球效率明顯提升；他第3、4局都只用4球完成投球，第5局再抓下1個出局數後退場。

整場比賽他的球速大多維持在90英里中段，第43球更測到96英里，顯示手臂狀況持續朝正面方向發展。

談到重返正式比賽的感受，柯爾表示，「能夠重新站上場，而且是在真正的比賽情境裡，感覺很棒，會多一點腎上腺素，也有觀眾和比賽氛圍；你當然可以一直丟速球、一直把球塞進好球帶，但你還是得拿下出局數，如果局面不照你的方式走，你就得想辦法繼續撐下去，這和春訓相比，層級又更高了一點。」

針對比賽內容，柯爾也詳細說明自己的調整過程，「開賽前段就是用速球搶好球，往紅中去投，能投多少就投多少，先把那種感覺重新建立起來，第2局我試著讓球多一點位移，但代價就是不夠銳利。」

「那之後，我的速球位置又偏高了一些，所以第2輪再面對打線時，我開始嘗試一些變化球，剛好那段左打者比較多，所以我也穿插了一些變速球和曲球去搶第一顆好球。」

他接著說，「不過從數據指標來看，整體其實相當不錯，而且我們大部分時間都有把球投進好球帶。」

談到整體球威與用球感受，柯爾表示，「我不覺得今天有需要再把球速往上加，那是一個很不錯的工作節奏，而且我的變化球也都是用同樣的強度在投；我今天的變速球讓我很滿意，曲球非常銳利，那個球種我沒有出現任何失投。」

「滑球也不錯，只有那顆被打成二壘安打的滑球吊高了；整體來說，速球的表現也是好的，高點的壓制感不錯，也投進了很多好球，而且我知道自己還能把球路控制得更好。」

柯爾也提到身體狀況令人滿意，「我在結束時並沒有感到疲勞，我覺得這點很好，代表我還留有一些餘裕；而且今晚我面對了5個上場打者，還比原本預期多2個，這也是很好的進展。」

至於下一步復健規劃，柯爾坦言自己也沒有想太遠，「這當然令人興奮，但我不會去看得比接下來這幾天該做的事更遠，想得太前面、一直去想那些事，反而會讓我偏離現在真正該做的事，就是一天一天專注完成。」

「我現在只是努力重新找回比賽節奏，照著程序走，不會特別去想自己在復健進度的哪個階段，或距離結束還有多近。」