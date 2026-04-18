運動雲

>

洋基王牌回來了！柯爾2A復健賽投4.1局　最快96英里

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）18日在2A復健賽先發登板，全場投4.1局，耗費44球其中36球是好球，失3分，最快球速來到96英里；這也是他自2024年10月30日世界大賽第5戰後，睽違534天再度在正式比賽中接受完整強度測試。

雖然柯爾上個月曾在春訓短暫出賽2場、合計投2.2局，但這一戰才真正被視為他回歸洋基先發輪值前的首次實戰考驗；對洋基球迷來說，這場復健賽無疑是一道久違的希望曙光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾首局完全以速球應戰，面對3名打者全數解決，該局僅用14球，其中12球投進好球帶，還送出1次三振；第2局他狀況略有起伏，先後投出保送、被敲二壘安打，接著挨了一發3分砲，這也是他此役唯一掉分的一局。

不過自第3局起，柯爾逐漸找回節奏，開始加入變化球搭配，投球效率明顯提升；他第3、4局都只用4球完成投球，第5局再抓下1個出局數後退場。

整場比賽他的球速大多維持在90英里中段，第43球更測到96英里，顯示手臂狀況持續朝正面方向發展。

談到重返正式比賽的感受，柯爾表示，「能夠重新站上場，而且是在真正的比賽情境裡，感覺很棒，會多一點腎上腺素，也有觀眾和比賽氛圍；你當然可以一直丟速球、一直把球塞進好球帶，但你還是得拿下出局數，如果局面不照你的方式走，你就得想辦法繼續撐下去，這和春訓相比，層級又更高了一點。」

針對比賽內容，柯爾也詳細說明自己的調整過程，「開賽前段就是用速球搶好球，往紅中去投，能投多少就投多少，先把那種感覺重新建立起來，第2局我試著讓球多一點位移，但代價就是不夠銳利。」

「那之後，我的速球位置又偏高了一些，所以第2輪再面對打線時，我開始嘗試一些變化球，剛好那段左打者比較多，所以我也穿插了一些變速球和曲球去搶第一顆好球。」

他接著說，「不過從數據指標來看，整體其實相當不錯，而且我們大部分時間都有把球投進好球帶。」

談到整體球威與用球感受，柯爾表示，「我不覺得今天有需要再把球速往上加，那是一個很不錯的工作節奏，而且我的變化球也都是用同樣的強度在投；我今天的變速球讓我很滿意，曲球非常銳利，那個球種我沒有出現任何失投。」

「滑球也不錯，只有那顆被打成二壘安打的滑球吊高了；整體來說，速球的表現也是好的，高點的壓制感不錯，也投進了很多好球，而且我知道自己還能把球路控制得更好。」

柯爾也提到身體狀況令人滿意，「我在結束時並沒有感到疲勞，我覺得這點很好，代表我還留有一些餘裕；而且今晚我面對了5個上場打者，還比原本預期多2個，這也是很好的進展。」

至於下一步復健規劃，柯爾坦言自己也沒有想太遠，「這當然令人興奮，但我不會去看得比接下來這幾天該做的事更遠，想得太前面、一直去想那些事，反而會讓我偏離現在真正該做的事，就是一天一天專注完成。」

「我現在只是努力重新找回比賽節奏，照著程序走，不會特別去想自己在復健進度的哪個階段，或距離結束還有多近。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

「現在還不行」城島健司嚴厲激勵：若熙啊！要把失敗化為成長

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

【人呢？】粉紅超跑全速衝刺　溪湖鎮長遭海放不見車尾燈

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

4李灝宇先發第8棒守三壘

5NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

最新新聞

1魔鷹炸本季首轟！雄鷹獨居龍頭

2UBA生涯最終戰　宋昕澔拚政大6連霸

3郭天信盜破紀錄！新莊乖乖沒跑有原因

4桃園市奪LLB次青少棒臺灣代表權

5政大跨季73連勝　冠軍6連霸差一步

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366