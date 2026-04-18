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村上宗隆超大號滿貫彈！談逐漸立足大聯盟　首次單場3安猛打

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆於台灣時間18日客場對戰運動家，以「第2棒、一壘手」先發出賽，單場敲出3支安打，包含1發滿壘全壘打，締造大聯盟生涯首次單場3安，助隊以9比2大勝。賽後他接受媒體訪問，回顧這發越過中外野全壘打牆的超大號滿貫全壘打，以及自己逐漸在大聯盟站穩腳步的狀況。

比賽關鍵出現在7局，村上面對第2任投手阿瓦拉多（Elvis Alvarado）四縫線速球，毫不猶豫揮擊，將球轟過中外野全壘打牆，這發滿壘砲飛行距離達431英尺，擊球初速114.1英里，讓他收下本季第6轟。

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另外，村上在第2、第3打席同樣敲出安打，達成大聯盟生涯首次單場3安打。回顧開季，他曾寫下連續3場開轟的日本球員紀錄，但隨後一度陷入低潮，如今逐漸找回狀態。

賽後，村上回顧滿貫彈的打席時表示，「第一個打席因為揮棒有點猶豫，結果被三振，所以（再次）進入打席時提醒自己不要再出現那種情況。」

他也表示，「能把結果呈現出來，讓我非常開心，我一直都抱持著自己能打到的信心去面對比賽，雖然還在持續嘗試與調整，但希望能夠把這樣的打席表現持續增加。」

談到開季與現今的差異，村上表示，「能夠耐心地與自己的打擊對話、讓狀態逐漸回升，真的讓我很開心，現在能把這些轉化為成果，與最初那3支全壘打的感覺是不同的。」

關鍵字： MLB芝加哥白襪村上宗隆

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