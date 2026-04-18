徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃





▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，在17日對戰歐力士猛牛僅投1.2局失7分後，球團決定將其下放。總教練小久保裕紀賽前受訪證實，將把徐若熙從一軍登錄名單中抹消。

小久保表示，「會先抹消一次。」他強調這項決定並非單純因為前一戰的大量失分，「就算昨天是完全壓制的內容，原本也預計讓他間隔一輪先發（跳過一次登板）。這不是因為昨天的結果，是原本的計畫。」

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針對後續調整，小久保透露，球團將替徐若熙安排強化訓練課表，「會加入強化菜單。」儘管徐若熙本人表示沒有明顯疲勞感，但教練團仍希望他進一步調整身體狀態，「等到身體回到可以應付比賽的狀態後，會再回到先發輪值。」

徐若熙昨役首局就遭到震撼教育，被宗佑磨轟出首打席全壘打，隨後又被太田椋敲出適時安打失掉第2分。雖然隊友在下半局追回1分，但他在2局仍無法止血，單局失掉5分擴大差距，包括被太田椋擊出3分砲，最終在2局兩出局、一二壘有人情況下退場，由左投大野接手。

面對徐若熙的此役表現，小久保並未多做責備，他昨天受訪表示，「就是那樣的狀況（ですよね）」，他也表示，下一場登板安排將再與投手教練團討論，不過已先向徐若熙傳達，「這種時候也會發生，下次再把它討回來就好。」