老虎麥茲盛讚投捕搭配　談本季狀態：要把內容轉化成勝利

▲梅茲（Casey Mize）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎18日作客芬威球場，雖然先發投手麥茲（Casey Mize）繳出本季代表作，主投6.2局僅被敲3安、無失分，送出7次三振，仍因打線熄火與牛棚在延長賽失守，最終老虎在10局下以0比1不敵波士頓紅襪，6連勝畫下句點，客場連敗也擴大到9場。

麥茲開賽就展現壓制力，前8名面對的紅襪打者全部解決，與捕手丁格勒（Dillon Dingler）搭配默契十足，完整執行賽前擬定的配球策略。

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談到兩人此役合作，麥茲賽後表示，「我們整晚都想法一致，只有1個配球意見不同，他走上來跟我講了一番道理，所以我照著他的意思去投，結果很成功，他在本壘後方真的非常出色。」

丁格勒同樣盛讚搭檔表現，「他真的太不可思議了；老實說對手很多都是我們去年球季尾聲交手過的打者，所以賽前我們對大部分打者要怎麼攻擊，其實都蠻有把握的。」

這是麥茲本季首度投進第7局，全場用94球，其中58球是好球，投出本季新高的6.2局，只讓紅襪5度上壘，其中僅3次是安打，防禦率也從賽前的3.94降到2.78；前5局打完，展現極高效率。

談到麥茲此役球路控制，丁格勒透露，「我記得助理投手教練倫德（Robin Lund）有提到，他滑球的好球率大概高達93%；他幾乎用3種球路完全掌控外角邊線，真的很精彩，也讓我的工作變得很輕鬆。」

總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後也給予高度評價，「麥茲今晚真的太不可思議了，我賽後跟他說，這是他在球質、執行力，還有整個身體動作配合上最好的一次表現，他今晚真的非常出色。」

不過老虎打線未能給予火力支援。面對紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），全場始終無法有效串聯攻勢，蘇亞雷斯先發8局僅被敲2安、送出1次保送，成功壓制老虎攻勢；老虎全場只擊出4支安打，本季第3度遭到完封。

雖然老虎在前3場比賽都曾在8局或之後上演致勝反攻，這場9局上面對查普曼（Aroldis Chapman）一度也看到機會，可惜最終留下2名殘壘，沒能複製逆轉戲碼。

比賽進入10局下後，老虎後援投手維斯特（Will Vest）出現暴投，讓杜蘭（Jarren Duran）推進到三壘，接著吉田正尚擊出再見安打，送回致勝分，也讓紅襪以1比0帶走勝利。

儘管無緣拿下勝投，麥茲本季4場先發中已有3場至少投滿5.2局，且都只失1分或無失分；這場比賽也是他生涯第4場至少投滿6局且無失分的先發內容。

雖然他生涯在芬威球場4場先發仍未開胡，但已將個人在這座球場的生涯防禦率壓低到1.96，23局投球送出22次三振。

談到自己本季狀態，麥茲最後說，「我感覺很好，我覺得自己有3場投得很好、1場不太理想。我覺得狀況沒問題，但我們還是得把這些先發內容轉化成勝利，這才是我最在乎的事。」