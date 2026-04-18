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徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

▲▼ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

▲味全龍總教練葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，17日先發對戰歐力士猛牛僅投1.2局失7分，吞下本季第2敗。味全龍總教練葉君璋受訪談到此役，直言其實第2場就有感覺到他有一些狀況。

徐若熙此役開賽即遭重擊，首球150公里速球就被宗佑磨轟出陽春砲，第2局更全面失控，遭猛牛打線連續攻勢，包括太田椋三分砲在內，單場被敲6安、含2轟，另有4保送、1觸身球，失7分退場，防禦率從0.69暴升至4.69，吞下本季第2敗。

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對於愛徒的狀況，葉君璋坦言並不意外，「第二場我們在看就覺得他已經有點跑掉了。」他指出，徐若熙當時仍靠意志力撐住內容，但身體掌握度其實已經不如首戰，「他第二場投完，頭已經很燒了，只是硬撐到最後只失1分。」

葉君璋形容，徐若熙屬於對自身狀態極為敏感的投手，「只要一點點不舒服就看得出來。」他認為第三戰的崩盤，其實早在前一場就埋下伏筆，「他比賽前應該就在掙扎了，第一局下去應該就知道不對勁。」

「其實第二場的時候，我們自己在看，投手教練已經有發現一些東西，那時候我們就在講說，他接下來會很有挑戰，但沒想到第三場就遇到了。」葉君璋說。

葉君璋認為，問題並非外在影響，包括對主審好球帶、日職打者適應等，而是徐若熙本身對身體的掌握，「他對自己身體的掌握已經沒有很好，在第一場之前都很好，第二場的時候其實已經覺得怪怪的，但還是撐到第七局，我想他自己心裡面應該已經有感覺。」

值得一提的是，徐若熙在第3場比賽情緒起伏較以往明顯，葉君璋也認同，「第一局就有那種感覺，跟第一場不太一樣。」他認為徐若熙是對自身狀態非常敏感的投手，「只要一點點不舒服，就可以看得出來，所以第二場應該就有一點點。」

昨天搭配的捕手剛好並非原本的海野隆司，而是長得相似的谷川原健太。葉君璋認為，比起外在影響，還是自己對狀態的感覺，「你只能說，第二場在有狀況時，原本的捕手因為了解他，在狀況不好情況下還可以讓他投到7局；第三場換捕手，可能在他有狀況時，就沒有辦法幫他撐下來。」

葉總也提到，從投球內容細節其實能看出端倪，「第二場其實已經不是很輕鬆催速度的狀況，看起來就滿吃力的。」甚至連球的軌跡角度都可能出現變化，「如果上升角度不夠，打者就會有更多時間看到球。」

儘管表現不理想，葉君璋仍認為這未必是壞事，「太順利其實也不一定好，現在遇到狀況，反而可以更快學會調整，如果拖太久才發現，反而更難修正。」他相信以徐若熙的能力與敏銳度，能很快找回節奏。

這段期間，葉君璋與徐若熙並沒有特別聯繫，「他現在是那邊的球員，最好的方式就是好好融入那個環境。不管是隊友啊還是教練，他應該就是在那環境試著怎麼樣去生存。我覺得這比較正常。 因為如果太依賴外在的東西，其實不是那麼好。」

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 徐若熙福岡軟銀葉君璋日職猛牛

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