「他是聯盟最好的投手之一」　皇家強打盛讚洋基火球少主

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今以4比2擊敗皇家，賽後焦點多半集中在靠著致勝兩分砲建功的內野手麥馬漢（Ryan McMahon）身上；不過先發右投施利特勒（Cam Schlittler）此役的壓制表現，同樣讓皇家上下留下深刻印象。

儘管施利特勒自己僅以「相當紮實」形容這場先發內容，但對手給出的評價顯然高得多。

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比賽前段，施利特勒一度看來最有機會成為洋基本場表現最亮眼的球員，甚至有望獲得象徵隊內單場最佳貢獻者的冠軍腰帶。

施利特勒在洋基贏球後，對自己的表現做出大致正面的總結，認為整體內容「相當紮實」，但皇家隊不論教練團或打者，談到他時都給出高度讚賞。

皇家總教練夸特拉羅（Matt Quatraro）說：「尤其是第一次面對他的時候，那種感覺很特別；他身材高大（6呎6吋），出手點很高，延伸性很好，球的尾勁也很出色。」

「他不是那種把球精準點在好球帶角落的投手，但他能投很多好球，而且有些球的位移比你原本以為的還要更多，有些球又會再多一點切勁；總之，這真的是非常難應付的打席。」

施利特勒本場先發6局以上，開局就展現宰制力，前11名打者全部遭到解決，目前他5場先發累積防禦率僅1.95，延續開季以來的亮眼表現。

在萊斯（Ben Rice）轟出兩分砲提供火力支援下，施利特勒此役送出6次三振，被敲3安，失1分非自責分，另有2次保送；直到4局下兩出局後，皇家靠著帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）的安打，才首度攻佔壘包。

談到施利特勒的球威，帕斯昆汀諾也不吝給出高評價，「那是一顆頂級等級的速球，他在配球比例上完全不會閃躲這顆球，也很擅長掌握好球帶上緣，甚至能把球投到更高的位置；不是每個這麼高的投手，都能做到他今天做到的事情，他現在就是聯盟最好的投手之一。」

值得注意的是，2次保送對施利特勒而言相當少見；此戰過後，他本季面對105名打者只送出3次四壞，不過他對這兩次保送並不在意。

施利特勒表示：「這種事情本來就會發生，我認為那兩球其實都還是具有競爭力的球，所以重點還是在於把球執行好，先在球數上取得領先，然後再繼續往下投。」

7局下施利特勒續投時，先後讓詹森（Carter Jensen）選到保送、湯瑪斯（Lane Thomas）敲出穿越右半邊的滾地安打，面對2名打者都讓對方上壘後退場。

全場施利特勒共用93球，其中63球是好球，創下本季單場最多用球數，退場時也獲得現場球迷熱烈掌聲。

布恩賽後也稱讚子弟兵表現，「我覺得Cam今晚投得非常好。也許到比賽尾聲他有一點疲勞了，尤其第6局用球稍微拉長一些；但整體來說，我認為他今晚的狀況非常到位，真的、真的很好。」

談到目前身體與狀態調整情況，施利特勒最後提及：「我還在持續把狀態拉上來，整體來說，我感覺相當不錯。」