「天使神鱒」楚奧特火力爆發陷交易傳聞　美名記曝不願離開

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯天使看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近期火力全開，在對紐約洋基的4連戰中連續4場開轟，合計擊出5支全壘打、貢獻9分打點，成為史上首位在洋基球場單一系列賽敲出5轟的客隊球員，美媒也披露，他多次表達無意離開天使隊。

隨著這位昔日MVP重現巔峰，外界對其未來動向的討論再度升溫，不過根據《MLB Network》記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）在Podcast節目中透露，楚奧特本人對轉隊並無興趣，甚至多次表達不願離開天使。

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羅森塔爾指出，「球隊沒有打算交易楚奧特，也沒有考慮過交易，我不認為事情會有任何改變，即使天使真的想交易他，他本人也多次表明不想離開，我認為這件事最終會朝這個方向發展。」

儘管天使過去兩季都在美聯西區墊底，但截自台灣時間18日，天使戰績為11勝10敗、勝率0.524、暫居分區第2，展現不錯競爭力。

羅森塔爾分析，「如果他在上半季持續這樣的表現，且目前的輪值沒有太大變動，球隊整體發展將相當令人印象深刻，他們正處於爭奪季後賽席位的行列之中。」