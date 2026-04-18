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極寒中挨大谷雙安　菅野檢討球速未達150公里：人生最冷一場

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

科羅拉多洛磯日籍投手菅野智之於台灣時間18日先發對戰洛杉磯道奇，在氣溫僅約1度的嚴寒環境下，主投4局被敲9支安打、失5分，吞下本季首敗，賽後他直言，「這是我人生中投過最冷的一場比賽。」

此役菅野用球數91球，最快球速僅92英里（約148公里），為本季首度未能突破150公里，面對低溫環境，他表示球速確實受到影響，「毫無疑問，這是我人生中投過最冷的一場比賽，但對手也是在同樣條件下比賽，所以我不會把這當藉口，還是想把自己能做到的做好，確實因為這樣的低溫，感覺球速稍微出不來。」

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比賽開打前球場降下大雪，經長時間整備後才得以進行，開賽時氣溫創下道奇遭遇隊史最低紀錄，極端氣候下，菅野開局即遭遇壓力，首局面對大谷就被敲出二壘安打，最終因犧牲飛球失掉分數。

第2局再遭蒙西（Max Muncy）轟出陽春全壘打，面對大谷又被擊出安打，延續對戰劣勢，若將日職與大聯盟交手累積，當下大谷對菅野已達6打數6安打，完全壓制。

第3局菅野持續陷入亂流，在得點圈有人時被敲二壘安打與犧牲飛球再失2分，比分擴大至0比4；第4局雖讓大谷擊出滾地球出局，但隨後遭連續安打失分，最終在投不到5局情況下退場。

賽後菅野檢討表示，「該拿三振的地方還是有做到，我認為在取得兩好球之前都投得不錯，但之後對手的選球能力很好，這點是需要改進的地方。」

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇菅野智之

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