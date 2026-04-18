大谷翔平極寒1度敲雙安！延續49場上壘紀錄　道奇7比1擊敗洛磯

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間18日作客科羅拉多洛磯，在氣溫僅約1度的嚴寒環境下，以7比1擊敗對手，收下4連勝，大谷翔平此役以「第1棒、指定打擊」先發出賽，5打數2安打，不僅完成本季第6度單場雙安，也將連續上壘場次推進至49場。

此戰為大谷與菅野智之的大聯盟第2場交手，大谷持續展現對戰優勢，首局第1打席，他掌握內角滑球，拉出二壘安打，為球隊製造攻勢並延續上壘紀錄，隨後藉由隊友推進與史密斯（Will Smith）的犧牲飛球跑回首分。

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第2局大谷鎖定菅野的指叉球，擊出安打，完成單場雙安，展現穩定打擊狀態，儘管後續打席未再敲安，但此役對戰菅野3打數2安打，延續過往壓制表現。若結合日職與大聯盟交手成績，大谷對戰菅野7打數6安打，占據明顯優勢。

本場比賽在極端氣候下進行，賽前降下大雪，球場一度覆蓋厚厚積雪，經過長時間除雪作業才得以開打，開賽時氣溫僅約1度，創下道奇隊史最低開賽氣溫紀錄，大谷在打席間多次對手套呵氣取暖，場面相當罕見。

打線方面，道奇早早建立領先優勢，蒙西（Max Muncy）單場雙響砲，帶動攻勢持續擴大，團隊在前4局即敲出9支安打攻下5分，成功擊退菅野、奠定勝基，最終以7比1奪下勝利。

投手端部分，道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出7局僅被敲2安、失1分，另有7次三振的優質內容，成功壓制對手，在投打兩端皆發揮穩定下，道奇在嚴寒環境中拿下勝利，延續連勝。