運動雲

>

老虎升李灝宇上大聯盟　主帥親曝「一原因」盛讚

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣重砲李灝宇今正式獲底特律老虎升上大聯盟，成為第19位踏上大聯盟舞台的台灣球員，李灝宇在MLB首秀3個打數雖沒有敲安，但防守上有上演美技穩定軍心；賽前老虎主帥辛奇（A. J. Hinch）也說明球隊升上李灝宇的考量。

老虎此役因工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）放入10天傷兵名單，因此決定自3A拉上李灝宇補位；辛奇表示：「我們很期待李灝宇在大聯盟試試身手，他是個好球員，過去兩年春訓都在大聯盟營，他擊球很紮實，守備也很棒，現在他生涯初登場，就能站上這項運動其中一座聖殿球場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛奇也說明，這次球隊決定拉上李灝宇，而非榮格（Jace Jung）或克魯茲（Trei Cruz），與接下來的賽程配置有關。

從今天碰上蘇亞雷斯（Ranger Suarez）開始，老虎未來12場比賽將有至少6場面對左投，而右打的李灝宇上季對左投表現亮眼，繳出5成23長打率、OPS 0.918的成績，因此成為球隊此刻較合適的人選。

李灝宇今年因腹斜肌傷勢影響，未能代表中華隊參加世界棒球經典賽（WBC），開季回到3A後狀況也較慢熱，目前26打數僅敲出4支安打，不過辛奇仍對他的調整相當有信心。

辛奇說：「他的揮棒內容其實比數據呈現得更好，每年這個時候，結果本來就很容易受到各種細節影響，他前一天狀況不錯，還敲出一發全壘打，所以現在升上來的時機也很好；他一直都有把球打得很強，也能在該不該出棒的判斷上做出很好的選擇。」

辛奇也點出李灝宇能否順利從3A銜接大聯盟的關鍵，「而這一點，正是從3A轉換到大聯盟最重要的事。」

另外，老虎後天預計推出瓦爾德茲（Framber Valdez）掛帥先發；過往瓦德茲登板時，通常由麥金斯崔鎮守二壘，不過如今麥金斯崔因傷缺陣，李灝宇也被看好有望接下先發二壘手任務。

談到麥金斯崔目前的恢復情況，辛奇表示：「他現在身體狀況很疲憊，我們不想勉強用他，也希望他能盡快回歸；我們會再進一步評估，今天看起來有比較好一些，但確實需要時間恢復。」

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

新庄證實古林睿煬回先發！直言調度兩難：轉牛棚很可惜

新庄證實古林睿煬回先發！直言調度兩難：轉牛棚很可惜

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3李灝宇先發第8棒守三壘

4NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

5平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

最新新聞

1李灝宇大聯盟初登場受矚目

2李灝宇7局下秀美技登官網吸睛

3東區附加賽生死鬥　魔術狂勝闖季後賽

4老虎升李灝宇主帥親曝「一原因」

5捷克工程師投手宣布「全面引退」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【地瓜球闆娘封奶了】大甲人氣老闆娘喊：不想再穿那麼少　粉絲直呼可惜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366