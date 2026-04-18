老虎升李灝宇上大聯盟　主帥親曝「一原因」盛讚

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣重砲李灝宇今正式獲底特律老虎升上大聯盟，成為第19位踏上大聯盟舞台的台灣球員，李灝宇在MLB首秀3個打數雖沒有敲安，但防守上有上演美技穩定軍心；賽前老虎主帥辛奇（A. J. Hinch）也說明球隊升上李灝宇的考量。

老虎此役因工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）放入10天傷兵名單，因此決定自3A拉上李灝宇補位；辛奇表示：「我們很期待李灝宇在大聯盟試試身手，他是個好球員，過去兩年春訓都在大聯盟營，他擊球很紮實，守備也很棒，現在他生涯初登場，就能站上這項運動其中一座聖殿球場。」

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辛奇也說明，這次球隊決定拉上李灝宇，而非榮格（Jace Jung）或克魯茲（Trei Cruz），與接下來的賽程配置有關。

從今天碰上蘇亞雷斯（Ranger Suarez）開始，老虎未來12場比賽將有至少6場面對左投，而右打的李灝宇上季對左投表現亮眼，繳出5成23長打率、OPS 0.918的成績，因此成為球隊此刻較合適的人選。

李灝宇今年因腹斜肌傷勢影響，未能代表中華隊參加世界棒球經典賽（WBC），開季回到3A後狀況也較慢熱，目前26打數僅敲出4支安打，不過辛奇仍對他的調整相當有信心。

辛奇說：「他的揮棒內容其實比數據呈現得更好，每年這個時候，結果本來就很容易受到各種細節影響，他前一天狀況不錯，還敲出一發全壘打，所以現在升上來的時機也很好；他一直都有把球打得很強，也能在該不該出棒的判斷上做出很好的選擇。」

辛奇也點出李灝宇能否順利從3A銜接大聯盟的關鍵，「而這一點，正是從3A轉換到大聯盟最重要的事。」

另外，老虎後天預計推出瓦爾德茲（Framber Valdez）掛帥先發；過往瓦德茲登板時，通常由麥金斯崔鎮守二壘，不過如今麥金斯崔因傷缺陣，李灝宇也被看好有望接下先發二壘手任務。

談到麥金斯崔目前的恢復情況，辛奇表示：「他現在身體狀況很疲憊，我們不想勉強用他，也希望他能盡快回歸；我們會再進一步評估，今天看起來有比較好一些，但確實需要時間恢復。」