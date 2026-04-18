康寧漢感謝NBA通過特殊條款　未滿65場仍能角逐年度獎項

▲康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律活塞當家核心康寧漢（Cade Cunningham）在本季例行賽因傷僅出賽64場，原本無法達到聯盟65場的獎項門檻，但NBA最終通過「特殊情況條款」申請，使他仍具備角逐年度獎項資格，對此他表達了極大的感激之情。

NBA此次罕見動用例外條款，讓康寧漢與洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在未達出賽規定情況下，仍可參與2025-26賽季獎項評選。

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康寧漢在球隊訓練後受訪時表示，「我覺得這真的很棒，我對此感到很興奮，這是一種祝福，我很感謝NBA和球員工會願意審視我的情況，並以這樣的方式讓我具備資格。」

康寧漢接著說，「這對我和我的家人意義重大，我想等到職業生涯結束後，我會更能體會這份意義，但我現在就知道，這是一項很大的榮譽。」

康寧漢在今年3月對華盛頓巫師的比賽中因一次爭球動作遭對手重壓背部，導致肺部塌陷，隨後缺席數周，獎項資格一度面臨危機，儘管如此，他仍在例行賽最後3場比賽回歸，最終累積出賽64場。

本季活塞表現亮眼，以60勝22敗戰績拿下東區第1種子，康寧漢繳出場均23.9分、9.9助攻的成績，成為球隊進攻核心，也是戰績的重要推手。

他坦言，「我覺得自己已經做得足夠，應該能入選年度最佳陣容，只是規則擋在那裡，我認為我錯過資格的原因並不合理，我想聯盟也這麼認為，我很感激他們讓我能被納入考量。」

在3月受傷前，康寧漢一度被視為最有價值球員（MVP）競爭者之一，如今隨著資格問題獲得解決，他也重新回到年度最佳陣容的討論名單之中。隨著季後賽即將展開，例行賽獎項也預計於季後賽期間公布，最終結果備受關注。