道奇貝茲好消息！喜迎千金誕生　陪產辭退WBC後邁向人生新篇章

▲貝茲（Mookie Betts）一家喜迎千金誕生。（圖／截自Instagram／mookiebetts，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇明星內野手貝茲（Mookie Betts）傳出喜訊，他在台灣時間18日透過個人Instagram宣布，與妻子迎來第3個孩子、女兒誕生，並開心寫下，「卡莉·貝茲（Khari Betts），貝茲家族迎來新成員」，同時分享多張新生兒與家人合影。

貝茲與妻子自中學時期即為青梅竹馬，兩人過去已於2018年迎來長女、2023年迎來長子，此次再添女兒後，正式成為五口之家。

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從過往公開發言與家庭互動來看，貝茲一向重視家庭生活，此次迎接新生命，也成為他近期最重要的人生時刻之一。

回到球場表現，貝茲本季邁入大聯盟第13年，目前出賽8場，打擊率0.179，累計2支全壘打、7分打點。由於右側腹部出現不適，他自6日起進入10天傷兵名單，並未隨隊參與科羅拉多客場之旅。

值得一提的是，貝茲在今年3月原有機會代表美國隊參加世界棒球經典賽（WBC)，但因妻子臨盆在即，最終選擇辭退參賽，優先陪伴家人，如今女兒順利誕生，也為他的人生增添全新篇章。