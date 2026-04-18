大谷首打席敲安！延續49場連續上壘　生涯對戰菅野智之順手

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平台灣時間18日延續紀錄，在客場出戰科羅拉多洛磯，他以「第1棒、指定打擊」先發出賽，面對先發投手菅野智之首打席便敲出安打，將連續上壘場次推進至49場。

大谷在去年9月對金鶯的比賽中，與菅野進行大聯盟首次對決，當時他在首局擊出首打席全壘打，並在第3局的第2打席再度開轟，達成連續兩打席全壘打，該場比賽2打數2安打。本場比賽再度從首打席敲安，也讓連續上壘紀錄持續堆高。

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Shohei Ohtani extends his on-base streak to 49 games with a leadoff double! pic.twitter.com/jQEMvCFcUR — MLB (@MLB) April 18, 2026

另外，兩人同為日本職棒2012年選秀第一指名，分別加盟讀賣巨人與北海道日本火腿鬥士，在日本時期僅交手過一次。

2015年6月，大谷以「第5棒、指定打擊」出場，擊出二壘安打、選到保送，並敲出右外野安打，繳出2打數2安打的表現，展現壓倒性優勢。若將日職與大聯盟合併計算，大谷對戰菅野累積5打數5安打，對戰優勢明顯。