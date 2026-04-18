千賀滉大連2場至少失6分　大都會不敵小熊苦吞本季最慘9連敗

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥瑞格利球場成了紐約大都會的傷心地，大都會18日以4比12不敵芝加哥小熊，苦吞本季最慘9連敗，也寫下球隊自2004年8月28日至9月8日11連敗以來最長連敗紀錄。

面對開季7勝13敗的低迷局面，球團高層仍試圖穩住軍心，總裁史登斯（David Stearns）更罕見在客場受訪，重申對球隊的信任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這支原本被寄予厚望的大都會，開季至今問題接連浮現，包含索托（Juan Soto）右小腿受傷、打線前段多人陷入低潮，加上千賀滉大連2場先發都至少掉6分自責分，讓球隊戰績一路下滑。

此役除了比分懸殊外，大都會還出現2次失誤與多次心態、判斷上的瑕疵，整體表現難言理想。

史登斯表示，「沒有人喜歡輸球，輸球一點都不好玩，但我也不覺得這裡有任何人已經慌了手腳，我認為球員們每天來到球場，完成該做的訓練，而且期待贏球。」

他進一步說，「這份名單上的大多數球員，在職業生涯裡都經歷過重大逆境；這份名單上的大多數球員，也都在球季中經歷過高低起伏，並曾在生涯不同階段承受巨大壓力，所以我認為球員們現在是感到挫折的。」

大都會此戰其實並非完全沒有反攻機會，球隊全場敲出8顆擊球初速達105英里以上的強勁擊球，第2局攻下3分，追平前39局總得分，但除了那波攻勢外，接下來7局只再拿1分，火力明顯無法延續。

對於外界質疑球隊進攻停滯，史登斯也正面回應，「我們沒有打好，當你打不好時，看起來就會顯得死氣沉沉；我不認為我們死氣沉沉，我認為我們打得很拚，我認為我們的球員有做好準備。」

「但我也理解，即使從我坐著的位置來看，當你打不出安打、壘上沒有太多攻勢、壘上有人時又打不出長打，那種感覺確實會顯得死氣沉沉；我明白這一點。」

史登斯也強調，自己每天都近距離觀察這支球隊，因此更清楚球員們的投入程度，「我每天都足夠貼近這支球隊，所以我看得到正在發生什麼，也知道我們擁有一群非常在乎、努力訓練，而且在很多情況下也有足夠經驗去理解目前球季時間點的球員；只要我們每天持續做對的事，我們就會到達我們想去的地方。」