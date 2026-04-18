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洋基好消息！沃爾普復健賽敲首安　重返大聯盟再跨一步

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基主力游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在去年10月接受左肩手術、修補部分撕裂的盂唇後，復出進度持續推進；他在2A出賽於對戰雷丁的比賽中敲出復健賽首安，幫助球隊9比8拿下勝利。

沃爾普本周展開復健賽，這場是他在2A的第2場先發；他在5局下擊出一支穿越中間防線的一壘安打，這也是他2026年在小聯盟出賽的首支安打，隨後在6局上被換下場休息。

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除了這支安打外，沃爾普首局擊出滾地球出局，3局吞下三振；守備端則在游擊位置完成1次守備機會，接殺內野高飛球，整體狀況持續回穩。

事實上，沃爾普在復健賽首戰面對同樣正在調整狀態的費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler），2打數沒有安打，吞下2次三振；如今第2戰敲出首安，也象徵復出腳步再往前邁進。

沃爾普在首場復健賽後受訪表示，「這是一個很重要的里程碑，也是一次重要的檢查點，能夠重新回到場上，感覺真的很好。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）則透露，球隊目前的規劃，是讓沃爾普在正式回到大聯盟先發游擊位置前，先累積約55個打席。

至於他缺陣期間，則多由卡巴耶羅（José Caballero）頂替鎮守游擊，目前繳出2成22打擊率，另有1轟、8次盜壘。

沃爾普最後說，「我真的等不及想回到場上了，把一切都拋在身後，重新開始，而且是以健康的狀態重新出發，這讓人非常興奮。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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