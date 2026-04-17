「大形」少年變穩重！李丞齡蛻變奪MVP：感謝過去的魯莽

記者王真魚／新北報導

統一獅今（17日）在新莊以9比5擊敗富邦悍將，拿下3連勝，外野手李丞齡單場5打數2安打、貢獻2打點並跑回1分，重返職棒後首度獲選單場MVP，也是生涯第2座，且兩次都在新莊拿下。賽後他坦言一路走來「滿感動的」，也直面過去的自己，「感謝以前的魯莽，讓我現在更知道要努力。」





▲李丞齡 。（圖／統一獅提供）

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談到這座MVP與過去的不同，李丞齡語氣帶著感觸，「滿感動的，感謝大餅（林岳平）總教練）去年給我機會，我出去之後又回來。」他表示現在更專注於當下，「就是享受競爭、享受每一次站上打擊區揮棒的感覺，沒有想說一定要表現給誰看。」

餅總賽後提到他心境有所轉變，李丞齡坦言，「我覺得要感謝過去那種魯莽，讓我回來更知道自己要更努力。」他直言，過去的經歷雖然不是好的示範，但成為現在改變的動力，「我回來就是要比之前更努力。」

談到開季至今打擊表現回溫，李丞齡謙虛回應，「帳面上看起來是好的，但我自己覺得還沒有到很好，就是盡量去做好自己能控制的事情。」他透露，今年在策略上有所調整，尤其面對不同投手角色設定更清楚，「去年有時候一場沒一場，或是只對左投上場，今年在策略上有做一些改變。」

對於球隊目前並非完整陣容的情況，李丞齡清楚自己的定位，「我可能不是前段班的先發選手，但現在外野狀況沒有那麼好，我只要有機會上場，就想辦法幫助球隊，不會想太多。」

餅總形容他過去較為「大形（tuā-hîng）」，李丞齡笑著解釋，「可能就是比較瘋瘋癲癲的感覺啦，餅總以前也常跟我說，不要太興奮，要壓一下，以前總會想要表現什麼。」如今心態轉變，讓他更能專注在場上表現。

有趣的是，今年餅總多次被拍到化身「喜餅」，常在比賽中笑得很開心，包括今天看到子弟兵敲安建功，忍不住激動拍手。李丞齡開玩笑稱，「他最近怪怪的嘛。」

餅總則表示，「每個人打回分數我都很開心，不是只有他。因為目前這個陣容，確實... 不會太苛責。希望他們帶著這樣的氣勢跟活潑的樣子去比賽。」

▲林岳平 。（圖／統一獅提供）