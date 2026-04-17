餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

記者王真魚／新北報導

統一獅今（17日）擊敗富邦悍將，總教練林岳平（餅總）賽後談到先發投手胡智爲的表現，認為整體「還可以」，但點出第2局兩個關鍵打席成為失分轉折，同時也提到李丞齡近期心境上的改變，對球隊帶來正面影響。

▲胡智爲 。（圖／統一獅提供）

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胡智爲此役先發6局，用92球其中65球為好球，被敲7安、包含1發全壘打，另有1次保送，送出6次三振，失掉5分皆為自責分。雖然開局與中段一度遭對手突破，但仍成功撐滿6局，沒有讓失分持續擴大，為球隊保住反攻機會，賽後順利拿下勝投。

對於胡智爲今日表現，林岳平表示，「還可以啦。」他直言，第2局的處理較為可惜，「葉子霆那個打席比較可惜，他在球數領先的情況下選了曲球，被打到線邊，如果那個打席能拿到出局數，他應該可以完全度過那個危機。」

他進一步指出，該局對王念好在球數領先情況下出現保送，加上對葉子霆的配球選擇，成為失分擴大的關鍵，「這兩個打席，是他今天一開始掉分比較大的原因。」

至於遭范國宸轟出追平全壘打，林岳平則認為是屬於對決結果，「那是落後時候必須攻擊的球，被打全壘打我認為是對決的結果。」

近期球隊先發投手都能撐長局數，林岳平認為打線支援很重要，「今天也是我們的攻擊，很難得可以對魔力藍順利攻下分數，他們後援我們就比較難再一直得分。」

此役李丞齡在關鍵時刻建功，林岳平賽中再度變身「喜餅」，開心拍手展笑顏。他賽後笑說，「每個人打回分數我都很開心，不是只有他。因為目前這個陣容，確實... 不會太苛責。希望他們帶著這樣的氣勢跟活潑的樣子去比賽。」

他也看出李丞齡的轉變，「（去年相比）他應該有不一樣的心境，對於打棒球、對這個行業，有不一樣的思維。」

林岳平直言，李丞齡過去打球較為「大形（台語：tuā-hîng，形容人得意忘形、不可一世）」，如今則變得更謹慎，「他更想要把事情做好。」

餅總進一步補充，李丞齡去年剛回歸時因長時間未出賽，適應比賽節奏較慢，「但今年剛好球隊需要，如果他能維持這樣的表現，會有他的一席之地。」