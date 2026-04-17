運動雲

>

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

記者王真魚／新北報導

統一獅今（17日）擊敗富邦悍將，總教練林岳平（餅總）賽後談到先發投手胡智爲的表現，認為整體「還可以」，但點出第2局兩個關鍵打席成為失分轉折，同時也提到李丞齡近期心境上的改變，對球隊帶來正面影響。

▲胡智爲 。（圖／統一獅提供）

▲胡智爲 。（圖／統一獅提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡智爲此役先發6局，用92球其中65球為好球，被敲7安、包含1發全壘打，另有1次保送，送出6次三振，失掉5分皆為自責分。雖然開局與中段一度遭對手突破，但仍成功撐滿6局，沒有讓失分持續擴大，為球隊保住反攻機會，賽後順利拿下勝投。

對於胡智爲今日表現，林岳平表示，「還可以啦。」他直言，第2局的處理較為可惜，「葉子霆那個打席比較可惜，他在球數領先的情況下選了曲球，被打到線邊，如果那個打席能拿到出局數，他應該可以完全度過那個危機。」

他進一步指出，該局對王念好在球數領先情況下出現保送，加上對葉子霆的配球選擇，成為失分擴大的關鍵，「這兩個打席，是他今天一開始掉分比較大的原因。」

至於遭范國宸轟出追平全壘打，林岳平則認為是屬於對決結果，「那是落後時候必須攻擊的球，被打全壘打我認為是對決的結果。」

近期球隊先發投手都能撐長局數，林岳平認為打線支援很重要，「今天也是我們的攻擊，很難得可以對魔力藍順利攻下分數，他們後援我們就比較難再一直得分。」

此役李丞齡在關鍵時刻建功，林岳平賽中再度變身「喜餅」，開心拍手展笑顏。他賽後笑說，「每個人打回分數我都很開心，不是只有他。因為目前這個陣容，確實... 不會太苛責。希望他們帶著這樣的氣勢跟活潑的樣子去比賽。」

他也看出李丞齡的轉變，「（去年相比）他應該有不一樣的心境，對於打棒球、對這個行業，有不一樣的思維。」

林岳平直言，李丞齡過去打球較為「大形（台語：tuā-hîng，形容人得意忘形、不可一世）」，如今則變得更謹慎，「他更想要把事情做好。」

餅總進一步補充，李丞齡去年剛回歸時因長時間未出賽，適應比賽節奏較慢，「但今年剛好球隊需要，如果他能維持這樣的表現，會有他的一席之地。」

關鍵字： 統一獅胡智爲林岳平李丞齡富邦悍將中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2郭嚴文因傷主動喊卡　兄弟今正式註銷

3李灝宇傳將升大聯盟！成臺灣第19人

4日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役

5徐若熙1.2局吞2轟慘失7分生涯最慘

最新新聞

1傷的場次比打得多　恩比德創另類紀錄

2莫蘭特與灰熊傳決裂　恐重啟交易

3NBA季後賽首輪G1最低票價 尼克要近萬

4李丞齡蛻變奪MVP　餅總笑成「喜餅」

5勝騎士身體不適仍完成任務

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【忍到快內傷】新郎「台語拜別」大挑戰！　岳母一句話讓全場大爆笑

【都不揪的】2貓趁媽不在家玩超嗨 跳高還同樣失敗撞貓床
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366