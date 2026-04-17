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留不住了！莫蘭特與灰熊傳決裂　重啟交易離隊倒數計時

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊與莫蘭特的合作之路，可能已經走到盡頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA明星控衛莫蘭特（Ja Morant）與曼菲斯灰熊之間的緊張關係，近期被多名聯盟消息人士證實已攤在檯面下。據了解，莫蘭特私下向部分現役球員及前教練表態，已不打算繼續為灰熊效力，雙方互信基礎幾乎瓦解，內部共識也逐漸消失，形同提前進入分道揚鑣狀態。

裂痕的關鍵點，發生在本季初萬聖節對洛杉磯湖人賽後。灰熊吞敗後，總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）在更衣室直接點出莫蘭特比賽態度不佳。該場比賽莫蘭特出賽31分鐘、14投僅3中，原本就對輪換安排心存不滿的他，當場以不以為然的態度回應，雙方關係迅速惡化。

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球團隨後選擇公開力挺教練，並對莫蘭特處以1場禁賽，此舉被視為明確表態。消息指出，禁賽期間球隊還要求其他球員與他保持距離，讓莫蘭特感到被孤立，與隊友之間的連結明顯降溫，也使不滿情緒持續累積。

這樣的發展，與莫蘭特年初的公開說法形成對比。今年1月他在倫敦賽出戰奧蘭多魔術、繳出24分與13助攻後，曾表示「背上有球隊標誌，就代表我想待的地方」。不過知情人士透露，實際上他的內心立場早已出現轉折，只是未對外說破。

球季結束後，灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）受訪時態度保守，僅強調莫蘭特一直保持職業，並拒絕談論任何交易可能性。值得注意的是，莫蘭特並未出席球季總結訪談，缺席本身也讓外界對他未來動向產生更多聯想。

26歲的莫蘭特本季僅出賽20場，場均19.5分、投籃命中率41%，皆為生涯低點，並在1月21日因左手肘尺側副韌帶扭傷提前報銷。聯盟普遍預期，灰熊今夏將重新啟動交易評估，但高層私下認為回報空間有限，他的去向勢必成為休賽季的重要看點所在，也將牽動聯盟戰力版圖變動。

關鍵字： 莫蘭特灰熊禁賽交易NBA

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