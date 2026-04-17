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黃韋盛開轟、勝騎士好投　兄弟5比3逆轉退龍奪本季第3勝

▲勝騎士。（圖／中信兄弟）

▲勝騎士。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟17日作客天母踢館味全，此役龍隊雖有「天哥」郭天信締造跨季連續22次盜壘成功的聯盟新紀錄，並在2局下率先搶分，但兄弟在6局上吹起反攻號角，靠著黃韋盛的追平陽春砲以及岳政華的關鍵長打逆轉戰局；最終中信兄弟5比3擊退味全龍，順利收下本季第3勝，一掃近期低迷陰霾。

1局下，味全龍開路先鋒郭天信敲出安打上壘，隨即發動盜壘成功，以跨季連續22次盜壘成功（自2025年5月23日起），正式打破名將陳瑞振所保持的聯盟紀錄（1998至1999年），將自己的名字寫入中職史冊。

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味全龍在2局下率先發難，李凱威遭觸身球保送，曾聖安敲出安打攻佔得點圈，隨後蔣少宏適時擊出帶有2分打點的安打，幫助龍隊取得2比0領先。

落後的中信兄弟在4局上展開反撲，陳俊秀保送上壘後，許基宏補上二壘安打，接著江坤宇敲出1分打點安打，將比分追至1比2。

比賽來到關鍵的6局上，黃韋盛一棒轟出陽春砲，幫助兄弟將比數扳成2比2平手，隨後詹子賢敲出二壘安打，也打退了龍隊先發投手梅賽鍶。

味全換上呂偉晟接替投球後，兄弟打線持續施壓，許基宏獲保送，岳政華掃出帶有2分打點的關鍵二壘安打，一舉將比分反超為4比2。

7局上，兄弟面對龍隊第三任投手黃暐傑再添保險分；黃韋盛保送上壘後，靠著對手三壘失誤進佔三壘，隨後陳俊秀擊出滾地球送回第5分，進一步擴大領先優勢。

兄弟先發投手勝騎士此役表現穩健，主投6局用了72球，被敲出6支安打，送出5次三振與1次保送，僅失掉2分，繳出優質先發；終場中信兄弟就以5比3帶走勝利，辛苦拿下本季第3勝（10敗）。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、味全龍、棒球、勝騎士、岳政華、黃韋盛

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