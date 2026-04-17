尷尬！七六人大帝恩比德　NBA生涯正式「傷的場次比打得多」

▲七六人恩比德在本賽季正式達成職業生涯受傷場次比出賽場次多的另類紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人在本季NBA附加賽首戰，就以109比97撂倒奧蘭多魔術，取得以東區第7種子身分晉級季後賽。不過陣中王牌球星，由於闌尾炎缺陣的「大帝」恩比德（Joel Embiid），卻在本賽季正式達成了一項另類紀錄，也就是職業生涯缺席比賽場次（495場），正式超越了已出賽場次（490場），可說是不折不扣的「玻璃人」超級球星。

在健康狀態下，絕對可說是聯盟極具主宰力的超級球星代表人物，生涯曾拿下過聯盟年度MVP殊榮肯定的恩比德，卻因為長年面臨大小傷病不斷，導致整體出賽比例相當「淒慘」。

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撇除NBA生涯前兩季都因傷徹底報銷，恩比德自2016-17賽季至今的10個賽季，僅有4個賽季例行賽出賽場次超過60場，連同本季在內，甚至有4季的出賽場次不足40場。

以近5年來說，2022年時，恩比德於季後賽遭遇腦震盪、右眼眶骨折以及右手拇指韌帶撕裂等傷勢，2023年則在季後賽時，遭遇膝蓋扭傷，連續兩輪賽事都各自缺席了1場比賽。

2024年季後賽，恩比德則是帶著「貝爾氏麻痺症」狀況上場，這是一種會影響視力導致視覺模糊的臉部麻痺症。

本賽季恩比德雖然開季一度呈現低迷，但整季仍能繳出26.9分、7.7籃板、3.9助攻、1.2阻攻，不過由於膝傷僅出賽38場，且季末又因為闌尾炎進行手術切除，具體能在季後賽哪個時程歸隊也是未知數。

職業生涯至今，恩比德例行賽出賽場次為490場，但他因傷缺席的場次已經高達495場，正式達成「傷的場次比打得多」這樣的另類紀錄，至於本賽季在季後賽能否看到這位七六人王牌球星上場，恐怕仍要視其手術恢復狀況而定。