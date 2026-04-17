何品室融滿貫砲震撼澄清湖！威能帝5局狂飆8K　樂天擊退台鋼

▲樂天桃猿威能帝。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿17日作客澄清湖交手台鋼雄鷹，靠著老將林泓育首局敲出長打先馳得點，加上何品室融在4局上轟出致命的滿貫全壘打奠定勝基，搭配先發洋投威能帝5局狂飆8次三振的好投壓制，終場桃猿就以6比3踢館成功，收下勝利。

此役樂天桃猿在一開局就展現猛烈攻勢，1局上成晉、陳晨威接連從台鋼先發投手坎南手中敲出安打上壘，隨後林泓育適時擊出帶有兩分打點的二壘安打，幫助球隊先以2比0取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽進入第4局，樂天攻勢再起；李勛傑、林子偉先後擊出安打，馬傑森觸擊失敗後，台鋼守備發生失誤讓曾冠傑上壘，形成滿壘局面，緊接著上場的何品室融大棒一揮轟出一發滿貫全壘打，一舉將比分擴大至6比0的絕對優勢。

落後的台鋼雄鷹則在5局下展開反撲，靠著王柏融的安打及劉時豪的不死三振攻佔壘包，郭永維隨後擊出適時安打追回1分。

6局下，樂天先發投手威能帝退場，台鋼趁勢對樂天牛棚發起攻勢，陳文杰、魔鷹接連敲安，王柏融在滿壘時選到觸身球保送擠回1分，將比數追至2比6。

樂天先發投手威能帝今天展現強大壓制力，主投5局僅用了76球，被敲出2支安打，失掉1分非自責分，且狂飆8次三振、沒有投出任何保送，順利奪勝；台鋼先發投手坎南則是苦撐7局耗費107球，被擊出10支安打失掉6分（5分自責分），另有5次三振。

9局下半台鋼把握最後反攻機會，面對樂天後援投手朱承洋，顏郁軒一上場就敲出陽春砲，將分差縮小至3分，後續代打林家鋐雖獲觸身球保送，但郭永維擊出雙殺打瓦解攻勢，終場台鋼就以3比6落敗。