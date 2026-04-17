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NBA季後賽首輪G1「最低票價」出爐　尼克主場最貴要台幣9480元

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克主場季後賽首輪G1最低票價要價台幣近萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA附加賽仍在如火如荼進行，但季後賽首輪各隊的G1「最低票價」已經搶先出爐，其中以紐約尼克主場的「最低票價」最為昂貴，尼克對上亞特蘭大老鷹的主場最低票價要價300塊美金，折合台幣高達9480元。排名第2位的則是波士頓塞爾提克的最低票價166元美金，折合台幣約5239元，第3高則是洛杉磯湖人主場的美金135元，折合台幣約4260元。

根據美國媒體《The NBACentral》報導，票務平台TickPick公布了季後賽首輪首戰，聯盟各隊的「最低票價」，其中以尼克主場對決老鷹首戰的最低票價最貴，要價300元美金，折合台幣高達「9480元」，等於要價近台幣萬元，才能入場觀戰，且座位很可能是距離現場最遙遠的樓頂看台區。

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▲坦圖轟下傷癒復出以來新高32分，更幫助塞爾提克連5季勇闖東區季後賽。（圖／路透）

▲綠衫軍主場季後賽G1最低票價排名高居第2位，要價約5239元台幣。（圖／路透）

排名第2高的進場最低票價球隊，則是「綠衫軍」塞爾提克，球隊季後賽首輪G1的進場最低票價來到166元美金，折合台幣約5239元，排在第3位的則是洛城紫金軍團主場，湖人在季後賽對上休士頓火箭首戰，入場的最低票價金額也高達4260元。

值得一提的是，此次季後賽8個對戰組合中（底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆兩隊的對手還需等待附加賽結果出爐），又以克里夫蘭騎士主場首戰多倫多暴龍的票價最為「低廉」，騎士主場最低票價只需要43元美金，折合台幣大約1356元，就能進場觀賞比賽。

▲洛杉磯湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主場季後賽首輪G1最低票價也要大約台幣4260元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽票價尼克塞爾提克湖人

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