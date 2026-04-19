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李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

▲李灝宇手套繡國旗。（圖／老虎官方Threads）

▲李灝宇手套繡國旗。（圖／老虎官方Threads）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手李灝宇19日（台灣時間）迎來升上大聯盟後第2場比賽，雖然未被排在先發名單，但持續受到關注。底特律老虎官方Threads再度發文，貼出他比賽照片並寫道：「在昨天完成大聯盟初登場後，李灝宇成為大聯盟史上第19位出生於台灣的球員！」不僅再次點出歷史意義，照片中他手套上的台灣國旗細節更意外成為焦點。

這張照片迅速被長期關注台灣球員的大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）轉發貼文，並寫下「很喜歡他手套上的國旗」，對這個小巧思表達喜愛。李灝宇透過細節展現對家鄉的認同，也讓更多國際球迷注意到這位台灣新秀。摩洛西也補充提到，「李灝宇在芬威球場的第2戰沒有排進老虎先發名單，但明天面對左投克羅切特（Garrett Crochet）時，他有更高機會先發上場。」

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李灝宇18日完成大聯盟初登場，成為台灣第19位登上MLB的球員，同時也是第7位台灣野手。老虎當天即將他排入先發，球團社群同步以中英雙語歡迎他開啟新篇章。雖然打擊端尚未敲安，但他在7局下完成一次精彩長傳守備，成功抓下該局最後一個出局數，該畫面也被收錄為比賽精華之一。

該戰雙方一路僵持至延長賽，最終紅襪靠著代打吉田正尚敲出再見安打，以1比0勝出，終止老虎6連勝。值得一提的是，此役由Apple TV全球轉播，轉播單位特別介紹李灝宇來自台灣背景，加上球團賽前社群鋪陳，讓他的初登場與後續出賽都增添話題與意義。

關鍵字： 標籤:李灝宇大聯盟台灣球員老虎隊守備精彩

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