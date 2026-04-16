張宥謙19日迎本季一軍初登板　林岳平嘆本土投手吃滿120局仍難

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅總教練林岳平16日透露，小將張宥謙將在19日對戰富邦悍將時迎來本季一軍初登板，儘管今年陣中握有5名本土先發人選，但餅總也坦言，要看到本土投手單季吃下120局的規定局數，難度依舊很高。

張宥謙在今年官辦熱身賽表現亮眼，2場出賽10.1局沒有丟掉任何自責分，每局被上壘率低到只有0.68；林岳平表示，原本規劃在開季第二週就讓張宥謙掛帥先發，無奈先發場次被老天爺下雨收走，如今確定將在週日的比賽中派他上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了厚植投手深度，獅隊本季備妥了江少慶、胡智爲、林詔恩、郭俊麟以及張宥謙組成的「5大本土輪值」。

目前開季已陸續讓郭俊麟、胡智爲登板試身手，至於江少慶與林詔恩的復原進度，餅總表示兩人重返一軍的時間點應該差不多，距離歸隊的時程已經不遠。

洋投調度方面，獅隊固定安排3名洋投出戰；不過林岳平指出，下週計畫拉上銳力獅，準備祭出單週4名洋投「洋投風火輪」戰術，至於剩餘的機會，則會交由陣中5名本土投手去輪替分擔。

儘管擁有5位本土先發相互競爭，但林岳平評估，目前陣中仍未看到有人能穩定貢獻單季至少120局的投球量，因此現階段必須採用輪替的方式來應戰。

談到中職各隊普遍缺乏耐投的本土王牌，餅總直言：「不要說是我們，每一隊都在尋找本土一號，也想要去培養，就目前來看，可能只有子鵬有辦法，只要他不受傷，一定可以完成。」