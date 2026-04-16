楊勇緯半勝之差惜敗！亞錦賽連3年收銀、本季國際賽獎牌開張

▲楊勇緯在2026亞洲柔道錦標賽奪下銀牌。（圖／翻攝自楊勇緯臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲柔道錦標賽16日在中國登場，台灣「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級賽事中一路過關斬將闖進決賽，金牌戰面對20歲的巴林好手波托拉斯奇（Ruslan Poltoratskii），在苦戰過後以半勝之差惜敗，連3年以銀牌作收，但也成功奪下個人本季。

目前世界排名第8的楊勇緯，在本屆亞錦賽名列種子選手，首輪輪空。他在16強賽首度登場，面對印度選手辛格（Harsh Singh），憑藉純熟的技術取得2個有效分勝出；8強戰則遭遇強敵蒙古選手，楊勇緯發揮大內割技術順利取分，挺進4強。

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準決賽中，楊勇緯再度與哈薩克好手達拉托夫（Sherzod Davlatov）正面交鋒，重演去年4強賽的對決戲碼，雖然開賽初期一度被對手取得有效分領先，但楊勇緯處變不驚，先以一記大內割扳平分數，隨即施展招牌的「三角固」轉化為四方固，最終以一本勝強勢晉級金牌戰，挑戰生涯首面亞錦賽金牌。

進入金牌戰，楊勇緯面對年僅20歲、打法剽悍的巴林新秀波托拉斯奇，雙方在場上激烈纏鬥，可惜楊勇緯在比賽中段被對手以一記小外掛摔出半勝，雖然楊勇緯隨後積極搶分試圖反擊，但始終未能突破對手防線，最終以銀牌作收。

這不僅是楊勇緯連續第3年在亞錦賽奪下銀牌，也是他繼去年11月大洋洲公開賽奪金後，再度有國際賽獎牌進帳。結束亞錦賽後，楊勇緯將短暫回台休整，隨即於5月8日至10日轉戰哈薩克大滿貫賽。