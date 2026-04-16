統一獅為何今年盜壘次數減少？　林岳平：上壘率不高啊...

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅開季至今盜壘發動次數為各隊最少，甚至聯盟盜壘排行榜前15名球員中，也沒有獅隊球員；對此總教練林岳平16日賽前受訪直言，問題核心其實不在戰術保守，而是球隊整體上壘率不高，加上陣中具備盜壘能力的球員上壘狀況也不理想，讓盜壘空間自然被壓縮。

林岳平先是笑說，「重點是我們的上壘應該不高啦，單純是這個現象。」他進一步指出，球隊單場上壘數目前並不多，平均每場大約就是5、6支安打，整體上壘頻率偏低，自然很難創造更多盜壘機會。

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他也坦言，現有先發陣容中，本來就不是每個人都具備特別突出的速度條件，「先發陣容裡面特別速度快的，或者很會盜壘的也沒有很多，所以這個現象一定會下降，因為得分都很難了。」

面對本季壘包加大、外界普遍認為更有利盜壘的環境，林岳平認為，關鍵還是得回到球員特色與實際狀態；他舉例表示，目前陣中盜壘成功相對厲害的是邱智呈，但問題是他的打擊率目前只有1成多，「他就上不了壘。」

林岳平強調，球隊在現階段上壘率本就不高的情況下，更要避免在壘上輕易製造出局數，「所以我們會更珍惜壘上有人的時候，不要輕易的就在壘上有出局的機會。」