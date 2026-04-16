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張趙紘二軍5戰3轟手感火燙　曾豪駒點出最大隱憂

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿年輕小將張趙紘今年二軍出賽5場就敲出3發全壘打，對此曾豪駒總教練今（16日）受訪時直言，打擊表現固然亮眼，但現階段更關鍵的仍是身體狀況能否穩定維持，甚至坦言這部分「問題滿大的」。

首先談到洋投魔爾曼開季前3場先發有2場出現單場3次保送，曾豪駒表示，主要是昨天那一場狀況比較明顯，「昨天他投到第4局的時候，手指有點破皮，所以影響到整體的控球。」不過他也認為，這並不是太大的問題，接下來就持續觀察下一場出賽狀況。

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雖然控球表現略有落差，但曾豪駒對魔爾曼整體內容仍給予正面評價；他指出，控球上的些微偏差確實會影響球的品質，不過整體數據仍維持在不錯的水準。

至於張趙紘在二軍的表現，是否有助於拉抬一軍戰力，曾豪駒則把重點放在健康管理；他透露，自己先前曾對張趙紘說過，「你一個月敲5轟，我就把你叫上來。」只是如今全壘打數字雖然累積得快，身體卻先出現一些狀況。

曾豪駒進一步指出，張趙紘並非完全不能上場，而是比賽中不時會出現小狀況，像是昨天跑壘時就有一點小拉傷；他表示，這類情況某種程度上很難避免，因為選手在比賽中本來就必須全力衝刺，但也因此更凸顯平時身體準備的重要性。

曾豪駒認為，張趙紘現階段的課題，不只是把打擊表現出來，更重要的是每天到球場後，如何把身體延展性與比賽準備做好，「他身體看起來很強壯，但肌肉彈性可能沒那麼好，需要知道怎麼讓自己維持在好的身體狀況下去比賽。」

對於這類體質問題是否能透過訓練改善，曾豪駒給出肯定答案，「可以啊，就是要去尋找適合自己的方式。」他表示，無論是關節延展性、伸展訓練，或是在賽前、熱身前先做好準備，都是選手必須持續加強的部分。

曾總最後也說，張趙紘的身體狀況確實是較大的隱憂，「這個問題滿大的。」他指出，張趙紘自進入球隊以來，不只是昨天的拉傷，包括手部過去也有不少小狀況；若長期征戰下來，因為身體問題無法穩定維持手感，對選手發展而言會相當可惜，也希望他能在這方面多下點功夫。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、曾豪駒

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