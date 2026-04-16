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WNBA歷史最大合約！威爾遜3年500萬美元超級頂薪續留拉斯維加斯王牌

▲WNBA四屆MVP傳奇球星威爾森（A`ja Wilson）以3年500萬美元與拉斯維加斯王牌續約。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA四屆MVP傳奇球星威爾森（A`ja Wilson）以3年500萬美元與拉斯維加斯王牌續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

女子籃球歷史寫下新篇章！根據ESPN報導指出，WNBA首位四度奪得例行賽MVP的傳奇球星威爾森（A'ja Wilson），已正式與拉斯維加斯王牌隊達成續約協議，簽下1份為期3年、總價值500萬美元的超級頂薪合約。這份合約不僅是WNBA史上金額最大且完全有保障的合約，替女子籃球寫下全新里程碑。

目前人正在美國國家隊集訓的威爾森親自稍早證實消息，她堅定地表示：「我並沒有在看其他地方，我很清楚自己在什麼位置，我知道我熱愛拉斯維加斯，我絕對不會離開這裡，所以我哪裡都不會去看。」對於未來的期許，威爾森進一步強調：「我想在拉斯維加斯再拿下一座總冠軍，捍衛我們的榮譽，也希望自己在領袖與球員層面不斷成長，其餘一切都會水到渠成。」

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威爾森在2025賽季寫下史無前例的神蹟，成為全美男女籃球史上首位在單賽季同時包攬得分王、常規賽MVP、年度最佳防守球員與總決賽MVP的大滿貫球員，王牌隊總裁法加斯（Nikki Fargas）在聲明中讚譽威爾森是獨一無二的標桿，引領球隊達到今日的高度。這份合約的簽署得益於WNBA新版勞資協議與高達22億美元的媒體轉播合約，使得超級頂薪的起薪從過去的25萬美元大幅躍升至140萬美元，展現了女子籃球市場價值的快速成長。

威爾森簽下了這份突破紀錄的頂薪合約，其平均年薪約為160萬美元，但若與NBA球員相比仍存在顯著的收入差距，據美媒指出，威爾森身為當世女籃第一人的平均年薪，依然低於NBA洛杉磯湖人隊輪換邊緣球員詹姆斯大兒子布朗尼（BronnyJames）約190萬美元的年薪。此外，威爾森的男友為熱火隊球星阿德巴約（Bam Adebayo），雖然阿德巴約在個人獎項上不及威爾森亮眼，但受惠於NBA的薪資環境，其下賽季薪資高達4950萬美元，大約是威爾森這份歷史級合約總額的10倍。

▲威爾森（A`ja Wilson）與NBA球星男友阿德巴約（Bam Adebayo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威爾森（A`ja Wilson）與NBA球星男友阿德巴約（Bam Adebayo）。（圖／達志影像／美聯社）

隨著威爾森完成續約，王牌隊也成功保留了2025年奪冠陣容約九成的得分火力，威爾森僅用了267場比賽，生涯總得分便已排名WNBA歷史第21位、阻攻排名第9位。隨著WNBA宣布擴軍至克利夫蘭、底特律與費城，並預計在2026年大幅提升工資帽至700萬美元，威爾森的這份合約被視為女籃運動員待遇全面提升的先鋒。

關鍵字： 威爾森WNBA頂薪合約女子籃球拉斯維加斯

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