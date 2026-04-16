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快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

▲柯瑞率金州勇士奪勝，附加賽淘汰洛杉磯快艇。（圖／路透）

▲柯瑞率金州勇士奪勝，附加賽淘汰洛杉磯快艇。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA附加賽於台灣時間16日持續開戰，今天最受注目的就是西區第10的金州勇士對決第9的洛杉磯快艇，傷兵滿營的勇士隊，此役僅用了8名球員打滿全場，其中當家主將柯瑞（Stephen Curry）還一度膝蓋不適退場，不過他展現宰制力轟下全隊最高35分，加上霍佛德（Al Horford）末節外線4投俱中，格林（Draymond Green）更是把快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）守死，勇士靠著這三位老將發威，最終以126比121擊潰快艇，接下來將和鳳凰城太陽爭奪西區最後一張季後賽門票。

快艇例行賽對勇士拿下3勝1敗，這次在輸球就回家的附加賽面對勇士，開賽迅速進入狀態，後衛賈蘭德（Darius Garland）展現火燙中距離手感，連投帶切個人獨拿6分，加上雷納德在罰球線與切入的穩定貢獻，快艇開賽打出12比2，逼得勇士趕緊喊出暫停，暫停過後，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）飆進三分球止血，隨後波辛基斯（Kristaps Porzingis）攜手格林，幫助勇士回敬15比4的小高潮，反以 17比16 逆轉超前。

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然而首節末段勇士當家球星柯瑞在首節剩2分多鐘時，因不明原因突然退場返回休息室，快艇趁機發動猛攻，替補上陣的米勒（Jordan Miller）與馬瑟林（Bennedict Mathurin）連續在外線開火，首節結束快艇以 31比22領先。

不過次節回來快艇進攻突然當機，長達2分多鐘一分未得，勇士趁勢由梅爾頓（De'Anthony Melton）與波辛基斯領軍，回敬13比0猛攻，再度以35比31再次超前比分，次節還剩7分59秒時，柯瑞右膝纏著厚厚的繃帶重返賽場，兩隊隨後陷入拉鋸，快艇小瓊斯（Derrick Jones Jr.）成為奇兵，不僅展現雙手震撼爆扣，隨後又在三分線外命中，幫助快艇拉出8比0小高潮。儘管波傑姆斯基與柯瑞相繼投進外線縮小差距，但馬瑟林在半場結束前外線還以顏色，加上雷納德的切入灌籃，前兩節打完快艇以61比53領先。

易籃後，柯瑞再度挺身而出，打6分鐘就猛飆10分，也幫助球隊追到72比74，快艇暫停過後重整旗鼓，回敬7比0攻勢，但柯瑞馬上在外線命中替球隊止血，追到剩下5分差距，快艇趕進在外線開火在把比分拉開到11分差，不過勇士桑托斯（Gui Santos）節末內外開火，幫助勇士在第三節結束前還是追到83比89。

關鍵最末節，馬瑟林開節投進三分球，柯瑞攜手波辛基斯內外開火又追到4分差，但此時快艇靠著賈蘭德、羅培茲（Brook Lopez）搶分把比分拉開，但勇士老將中鋒霍佛德兩分鐘內砍進3顆三分球，追到剩下2分差，羅培茲外線命中拉開到5分，不過桑托斯先上籃拿下分數，霍佛德又砍進三分球，幫助勇士取得117比115領先，也是繼次節後灣區大軍再度領先。

羅培茲兩罰命中追平，不過最後50秒，柯瑞展現超狂腳步，後撤步拉開空間後直接拔起命中三分球，波傑姆斯基上籃造成馬瑟林妨礙中籃得分還要到賈蘭德犯規，且關鍵時刻格林（Draymond Green）多次成功守住雷納德，製造快艇兩次失誤，柯瑞隨後又獲得罰球機會2罰1中，也幫助勇士鎖定勝利，終場勇士以126比121擊敗快艇，淘汰雷納德率領的快艇隊，接下來將前往鳳凰城與太陽隊爭奪西區最後一張季後賽門票。

關鍵字： NBA勇士快艇柯瑞附加賽

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