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大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平16日（台灣時間）對戰大都會先發登板，繳出6局10次三振、被敲2安打、失1分的優質內容，睽違5年專任投手登板，奪第2勝，防禦率降至0.50，同時締造日本投手連續無自責分新紀錄。道奇火力全開，合計4轟，最終以8比2獲勝，完成3連戰橫掃。

此役開局狀態極佳，首局面對首名打者林德（Francisco Lindor），用98英里（約157.7公里）速球三振，順利投出三上三下。第2局同樣讓對手三上三下，並握拳展現氣勢。

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第3局在隊友金慧成敲出2分砲先馳得點後，大谷雖被敲出一支二壘安打，但隨後連續三振打者，包括再次三振林德，成功化解危機。

第4局再度投出三上三下，將連續無自責分局數推進至32.2局，超越岩隈久志2013年與自己2022年所創的31又2/3局，刷新日本投手紀錄。

第5局1出局一、二壘有人時，被敲出適時二壘安打失掉1分，紀錄中斷，但未讓對手追平。

第6局火力全開，連續三振3名打者，用95球（63好球）完成投球，送出本季首次雙位數10次三振，僅投出2次保送、被敲2安打、失1分。退場時，道奇全場球迷起立致敬。6局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）也開轟，道奇擴大至3比1領先。

這是大谷自2023年6月以來，歷經右肘手術復出後首次達成10次三振。此役最快球速達100.4英里（約161.6公里）。

大谷此戰未以打者身分出賽，睽違1783天再度「只投不打」。道奇總教練Dave Roberts賽前說明，因為他在13日對大都會之戰遭觸身球擊中右肩後方，仍有些許疼痛，因此讓他專心投球。

打線方面，第2局金慧成轟出本季首支全壘打，為球隊先馳得點；第8局由拉辛（（Dalton Rushing）擊出滿貫砲，隨後塔克（Kyle Tucker）再補上陽春砲，火力全面引爆。牛棚自7局起守成成功，幫助道奇完成橫掃。

關鍵字： 標籤:大谷翔平投手日本紀錄道奇三振

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