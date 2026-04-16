今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

今井達也因右手臂疲勞進入傷兵名單，不過在傷勢之外，「翻譯問題」也意外成為外界關注焦點。根據美媒報導，他自春訓以來已更換3名翻譯，適應狀況引發討論。

效力休士頓太空人的今井，還不習慣美國生活，可能是手臂疲勞的原因之一。根據美國媒體《The Athletic》記者錢德勒．羅姆（Chandler Rome）在棒球Podcast節目《Foul Territory》中的說法，今井自春訓開始至今，已經使用過3位不同翻譯。他指出，「今井是透過翻譯發言，而這已經是春訓以來第3位翻譯，這點相當值得注意。」

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羅姆進一步分析，多名翻譯接力轉述今井的發言，可能導致語意與語境在傳遞過程中出現落差，「他的原意是否被完整傳達，會讓人打上問號。」此外，有翻譯在轉述時使用第三人稱「他」來整理內容，而非第一人稱「我」，也讓當地記者在撰寫報導時出現理解與呈現上的差異。

除了語言問題外，今井在大聯盟首年也面臨適應挑戰。球團翻譯指出，他在美國生活與球場內外皆感到不適應，包括頻繁移動、不同球場投手丘的硬度差異、對突發天候的應對，以及與日本截然不同的飲食與作息安排等，都成為壓力來源。

今井在接受當地媒體訪問時也坦言：「還是不太習慣，不只是棒球，包括跟著球隊移動等各方面，都比想像中更辛苦。」言談中難掩適應上的困難。

羅姆最後也補充，由於自己不懂日文，無法確認翻譯是否完整傳達今井的原話，但從整體脈絡來看，「可以明顯感受到他正在為適應美國棒球環境而掙扎。」

報導指出，頻繁更換翻譯的情況，某種程度也反映出今井與球隊在溝通環境上仍存在挑戰，使外界更難準確掌握他適應大聯盟的實際狀況。