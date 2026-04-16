運動雲

>

賈吉、楚奧特3屆MVP對轟　卡巴耶羅9下致勝二壘安打助洋基逆轉天使

▲賈吉、楚奧特3屆MVP對轟　卡巴耶羅9下致勝二壘安打助洋基逆轉天使。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉、楚奧特3屆MVP對轟　卡巴耶羅9下致勝二壘安打助洋基逆轉天使。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與洛杉磯天使16日系列賽砲聲隆隆，兩位3屆MVP得主賈吉（Aaron Judge）與楚奧特（Mike Trout）輪番上演開轟對決，不過真正決定勝負的，是洋基工具人卡巴耶羅（José Caballero）在9局下敲出的致勝二壘安打，幫助洋基5比4逆轉天使，在主場收下再見勝利。

洋基開賽就靠賈吉首局開轟取得領先，他從天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中轟出陽春砲，這是他本季第7支全壘打，也是生涯第375轟，同時也是他在本系列賽的第3轟。

2局下，葛里沙姆（Trent Grisham）補上一支2分打點安打，幫助洋基一度拉開比分。

不過洋基先發投手希爾（Luis Gil）未能守住領先優勢，先後遭佛雷澤（Adam Frazier）與歐哈比（Logan O’Hoppe）敲出陽春砲。

5局上希爾又失投一顆速球，被楚奧特逮中轟向右中外野看台，根據Statcast預測，這發全壘打飛行距離達383英尺，也是楚奧特本系列賽第4轟。

楚奧特火力全開，也寫下罕見紀錄；楚奧特成為自2013年卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，首位在現今洋基球場連續3場比賽開轟的客隊球員。

比賽關鍵出現在9局下，天使左外野手泰奧多西奧（Bryce Teodosio）先演出精彩守備，沒收史坦頓（Giancarlo Stanton）的長打機會，但隨後佩拉薩（Oswald Peraza）與內托（Zach Neto）在處理奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的內野高飛球時發生溝通失誤，讓球意外落地形成安打。

接著威爾斯（Austin Wells）選到保送，卡巴耶羅面對羅馬諾（Jordan Romano）敲出左外野方向2分打點二壘安打，三壘指導教練羅哈斯（Luis Rojas）果斷指示威爾斯衝回本壘，最終成功滑回得分，為洋基畫下戲劇性句點。

▲賈吉、楚奧特3屆MVP對轟　卡巴耶羅9下致勝二壘安打助洋基逆轉天使。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

只投不打？！羅伯斯模仿大谷驚訝表情引爆笑　曝原因是觸身球

只投不打？！羅伯斯模仿大谷驚訝表情引爆笑　曝原因是觸身球

陳品宏先發聽到「卡洛琳老公」也笑了　女神叮嚀：努力練球！

陳品宏先發聽到「卡洛琳老公」也笑了　女神叮嚀：努力練球！

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

熱門新聞

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

2韓國啦啦隊疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭

3最速161！大谷翔平6局飆10K還破日投紀錄

4勇士三老發威！柯瑞帶傷上陣淘汰快艇

5王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器

最新新聞

1鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯強調非競爭：互相提升水準

2大谷翔平「爸」氣外露！談愛女超寵溺

3WNBA史上最大約！威爾遜3年500萬留王牌　

4只投不打！大谷翔平優質先發還破日投紀錄

5勇士三老發威！柯瑞帶傷上陣淘汰快艇

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

【連人帶車倒地】殯儀館前猛力一撞！　20多歲直行騎士直衝左轉車

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366