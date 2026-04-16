▲賈吉、楚奧特3屆MVP對轟 卡巴耶羅9下致勝二壘安打助洋基逆轉天使。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與洛杉磯天使16日系列賽砲聲隆隆，兩位3屆MVP得主賈吉（Aaron Judge）與楚奧特（Mike Trout）輪番上演開轟對決，不過真正決定勝負的，是洋基工具人卡巴耶羅（José Caballero）在9局下敲出的致勝二壘安打，幫助洋基5比4逆轉天使，在主場收下再見勝利。

洋基開賽就靠賈吉首局開轟取得領先，他從天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中轟出陽春砲，這是他本季第7支全壘打，也是生涯第375轟，同時也是他在本系列賽的第3轟。

2局下，葛里沙姆（Trent Grisham）補上一支2分打點安打，幫助洋基一度拉開比分。

Time to Rise pic.twitter.com/o858JKeHtE — New York Yankees (@Yankees) April 15, 2026

不過洋基先發投手希爾（Luis Gil）未能守住領先優勢，先後遭佛雷澤（Adam Frazier）與歐哈比（Logan O’Hoppe）敲出陽春砲。

5局上希爾又失投一顆速球，被楚奧特逮中轟向右中外野看台，根據Statcast預測，這發全壘打飛行距離達383英尺，也是楚奧特本系列賽第4轟。

Mike Trout again.



Appreciate Greatness Folks. pic.twitter.com/teMHRUQluK — Barstool Baseball (@StoolBaseball) April 16, 2026

楚奧特火力全開，也寫下罕見紀錄；楚奧特成為自2013年卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，首位在現今洋基球場連續3場比賽開轟的客隊球員。

比賽關鍵出現在9局下，天使左外野手泰奧多西奧（Bryce Teodosio）先演出精彩守備，沒收史坦頓（Giancarlo Stanton）的長打機會，但隨後佩拉薩（Oswald Peraza）與內托（Zach Neto）在處理奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的內野高飛球時發生溝通失誤，讓球意外落地形成安打。

Never back down, never what? pic.twitter.com/3qqKSteUOr — New York Yankees (@Yankees) April 16, 2026

接著威爾斯（Austin Wells）選到保送，卡巴耶羅面對羅馬諾（Jordan Romano）敲出左外野方向2分打點二壘安打，三壘指導教練羅哈斯（Luis Rojas）果斷指示威爾斯衝回本壘，最終成功滑回得分，為洋基畫下戲劇性句點。